Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2030. gadam iesniegtas astoņas sūdzības

Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) iesniegtas astoņas sūdzības Autotransporta direkcijas konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030.gadam, liecina IUB informācija.

Pa vienai sūdzībai iesniegusi SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Tukuma auto", personu apvienības "SIA "Jelgavas autobusu parks" un SIA "Dobeles autobusu parks", SIA "VTU Valmiera", SIA "Ventspils reiss", kā arī personu apvienības AS "Nordeka", SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava", bet divas sūdzības iesniegusi AS "Talsu autotransports".

Nevienai sūdzībai izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.

Autotransporta direkcijā aģentūra LETA noskaidroja, ka sūdzības iesniegtas par direkcijas oktobra beigās pieņemto lēmumu sludināt atkārtotu konkursu sešās maršruta tīkla daļās, bet vienā izraudzīt jaunu uzvarētāju.

Jau ziņots, ka konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ar autobusiem līdz 2030.gadam 16 maršrutu tīkla daļās tika izsludināts 2019.gada jūlijā. Šā gada maijā tika nosaukti uzvarētāji 12 daļās. Tostarp lotē "Bauska" par uzvarēju tika atzīta AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava", bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Pretendenti IUB iesniedza 11 sūdzības par konkursa rezultātiem, un atbilstoši IUB lēmumam, pārvērtējot konkursa rezultātus septiņās maršruta tīkla daļās Autotransporta direkcija nolēma atkārtotu konkursu sludināt sešās maršruta tīkla daļās - "Talsi, Tukums", "Jelgava, Dobele", "Valmiera, Valka, Smiltene", "Gulbene, Alūksne, Balvi", "Madona" un "Rēzekne, Ludza". Savukārt vienā tīkla daļā "Ventspils", pārvērtējot pretendentus, par uzvarētāju tika atzīta apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka".

Piecās maršrutu tīkla daļās - "Liepāja", "Kuldīga, Saldus", "Pierīga", "Bauska" un "Daugavpils, Krāslava" - jau ir noslēgts līgums ar konkursa uzvarētājiem, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.augustā.

Uz atlikušajām četrām daļām - "Ogre, Aizkraukle", "Limbaži, Sigulda", "Cēsis" un "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni" - tika izsludināts atkārtots konkurss. Tajā tika iesniegti 32 piedāvājumi, kas šobrīd tiek vērtēti.