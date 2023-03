Kopā var izdarīt daudz vairāk: latvieši bīda biznesu Amerikā

ASV bāzēto Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameru (LATK) motivē patriotisms un peļņa. "Kopā var izdarīt daudz vairāk," uzsver LATK līdzpriekšsēdētāji Lauris Lambergs un Jānis Bergs. Sarunā ar "Delfi Bizness" viņi stāsta, kā latviešiem veicas bizness Amerikā un cik būtiski ir uzturēt saikni ar dzimto valsti.

"Mūsu spēks un veiksme ir reģionālās nodaļas, kas atrodas dažādās Amerikas vietās un pilsētās," saka Lambergs. Līdzpriekšsēdētāji mudina kamerai pievienoties ikvienu interesentu.



2017. gada oktobrī Čikāgā pirmo reizi notika Latvijas biznesa konference ASV ar nosaukumu "Spotlight Latvia", un tajā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas un ASV puses. Čikāgas konference kļuva par sākumu iniciatīvai dibināt Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameru (LATK), lai veicinātu Latvijas un ASV ekonomiskās saites, piesaistītu investīcijas abu valstu biznesa projektiem, kā arī atbalstītu individuālo biedru biznesa intereses un veicinātu profesionālo tīklošanos. Par kameras priekšsēdētāju kļuva Mikus Kīns, bet kopš 2022. gada septembra LATK valdes vadībā ir divi līdzpriekšsēdētāji – Lauris Lambergs un Jānis Bergs.

Latvijas Amerikas Tirdzniecības kamerā jūs abi esat darbojušies gandrīz no dibināšanas laika, tagad esat līdzpriekšsēdētāji. Iepazīsimies tuvāk!

Lauris Lambergs: Mana tēva ģimene ir no Jelgavas, bet viņi aizbrauca no Latvijas uz ASV pēc II pasaules kara. Manas mātes ģimene ir no Kanādas.