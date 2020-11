Korols atcelts no 'Rīgas siltuma' valdes locekļa amata

Otrdien, 17. novembrī, no AS "Rīgas siltums" valdes locekļa amata atcelts Jevgeņijs Korols, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Amatu "Rīgas siltuma" valdē Korols ieņēmis kopš 2015. gada novembra, savukārt laika periodā no 2013. gada līdz 2015. gadam bijis SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" valdes loceklis. Patlaban Korols neieņem amatus nevienā no Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem.

Šobrīd "Rīgas siltuma" valde sastāv no četrām amatpersonām – uzņēmuma valdes priekšsēdētāja krēslu ieņem Normunds Talcis, bet valdes locekļu – Uģis Osis, Birute Krūze un Raivis Elliņš.

Savā iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 30. septembrim, "Rīgas siltums" apgrozījis 148,69 miljonus eiro un nopelnījis 1,34 miljonus eiro. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pagājušajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums samazinājies par 1,94%, bet peļņa, lai arī bijusi par 0,3 miljoniem eiro lielāka nekā plānots, samazinājusies par 1,9 miljoniem eiro.

AS "Rīgas siltums" ieņēmumi par siltumenerģiju 2018./ 2019. finanšu gadā bija 136 miljoni eiro, kas ir 91% no kopējiem akciju sabiedrības ieņēmumiem. Pārdotās siltumenerģijas daudzums galvenokārt ir atkarīgs no laika apstākļiem. Atbilstoši tiem, 2018./ 2019. apkures sezonā patērētājiem tika nodotai trīs miljoni MWh siltumenerģijas, kas ir par 2,2% jeb 68 tūkstošiem MWh mazāk nekā gadu iepriekš.