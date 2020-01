Koronavīruss: 'Printify' pārtrauc pasūtīt preces no piegādātāja Uhaņā

Tiešsaistes tehnoloģiju uzņēmums "Printify", kas darbojas "drukāšanas pēc pieprasījuma" jomā, pārtraucis pasūtīt preces no piegādātāja Uhaņas pilsētā, kur pirmo reizi tika konstatēts koronavīruss.

Jau ziņots, ka Ķīnā mirušo skaits jaunā koronavīrusa uzliesmojumā ir pieaudzis līdz 213 cilvēkiem, savukārt apstiprināto infekcijas gadījumu skaits ir palielinājies līdz 9692, piektdien.

"Printify ir platforma, kas ļauj mūsu klientiem pasūtīt preces no dažādiem piegādātājiem visā pasaulē. Viens no tiem – ražotne "ArtsAdd" – atrodas Uhaņas reģionā, Ķīnā, ir viens no mūsu piegādātājiem, kas ražo, piemēram, personalizētas zeķes. Tur nestrādā neviens no "Printify" darbiniekiem. Šobrīd saskaņā ar Ķīnas valdības ieteikumu mūsu piegādātāja rūpnīca uz laiku ir slēgta," portālam "Delfi" sacīja uzņēmuma pārstāve Anita Kehre.

""Printify" platformas piegādātāju tīkla priekšrocība ir tā, ka mūsu klientiem ir iespēja pasūtījumus izpildīt arī citās rūpnīcās. "ArtsAdd" dīkstāve neatstās būtisku ietekmi uz "Printify" biznesu kopumā un mēs turpinām pilnvērtīgi strādāt ar pārējo piegādātāju tīklu visā pasaulē," sacīja Kehre.

"Printify" ir platforma, kas darbojas kā saikne starp "drukāšanas pēc pieprasījuma" ražotnēm un e-komercijas jaunuzņēmējiem. Interneta veikalu uzturētāji var "Printify" platformā pasūtīt dažādus individuāla dizaina produktus tieši tādā apjomā, kādā tos pasūta klienti, tādējādi izvairoties no nepieciešamības preces turēt noliktavās un neriskējot saražot vairāk nekā iespējams pārdot.

Latvijā darbojas uzņēmums "Printify Development", kura vienīgais īpašnieks ir ASV Delavēras štatā reģistrētais "Printify Inc." Uzņēmumu 2015. gadā izveidoja Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Kompānijas apgrozījums 2017. gadā bija 2,2 miljoni ASV dolāru, bet 2018. gadā tas sasniedza jau 10,3 miljonus dolāru. ASV biznesa žurnāls "Inc." šovasar aprēķināja, ka uzņēmuma apgrozījums kopš 2015. gada audzis par 7926% un iekļāva to 5000 straujāk augošo ASV uzņēmumu topa 24. vietā.