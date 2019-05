KP aizlieguma gadījumā 'Getliņi Eko' paši gatavi veikt Rīgas atkritumu savākšanu

Ja Konkurences padome (KP) neļaus atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājam SIA "Getliņi Eko" slēgt Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības (PPP) līgumu ar konkursā uzvarējušo SIA "CREB Rīga", visus darbus kompānija ir gatava paveikt saviem spēkiem, intervijā aģentūrai LETA sacīja "Getliņi Eko" valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns.

"Vienīgais, ko es varu apsolīt, ir tas, ka atsāksim veco procesu un cīnīsimies par to, ka atkritumu savākšanu var veikt paši "Getliņi Eko". Tad nebūs nekādu termiņu, un mēs gan vedīsim atkritumus, gan strādāsim poligonā. Mēs varam darīt visu," sacīja Stirāns, vienlaikus atzīstot, ka nezina, ko šādā gadījumā par to teiks Konkurences padome.

Tāpat viņš atzīmēja, ka šādā gadījumā sākotnējās investīcijas gultos nevis uz PPP privāto partneru, bet gan uz Rīgas domes un "Getliņi Eko" pleciem. Stirāns atzina, ka šāda varianta potenciālās izmaksas nav rēķinātas, jo tas nebija aktuāli, bet, visdrīzāk, "Getliņi Eko" būtu jāņem kredīts.

Stirāns arī nepiekrita pārmetumiem, ka PPP līguma termiņš uz 20 gadiem būtu nepamatots. "Tas viss netapa kaut kur zem galda nezināmā vietā. No sākuma ir nepieciešams tehniski ekonomiskais pamatojums – to skatīja cauri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Finanšu ministrijā, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, akcionāri. Ja šiem nosacījumiem ir gājuši cauri piecas reizes un apstiprināts ir gan termiņš, gan tarifs, tad ekonomiskais pamatojums un kaut kāds racionālais grauds tur ir," uzsvēra Stirāns.

Tāpat viņš noraidīja Konkurences padomes pausto, ka Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas teritoriju vajadzētu sadalīt vismaz divās daļās, lai Rīgā varētu darboties vairāk uzņēmumu.

Stirāns stāstīja, ka sākotnēji ir vērtēts variants līgumu sadalīt pat trijās daļās, rīkojot atsevišķus konkursus par atkritumu apsaimniekošanu Pārdaugavā, kā arī Brīvības ielas labajā un kreisajā pusē. Tomēr visā pilsētā ir jānodrošina vienāds tarifs, bet faktiskās izmaksas atšķiras atkarībā no tā, cik tālu konkrētās apkaimes atrodas no Getliņu poligona.

"Ja mēs vienā pilsētā rīkojam trīs konkursus, tad jautājums ir par to, kā saglabāt solidāro pakalpojuma cenu. Šajā gadījumā Ķengarags atrodas tuvāk Getliņu atkritumu poligonam, un viņiem cenai ir jābūt objektīvi mazākai nekā cenai Bolderājā. Savukārt, ja cena tiek noteikta vienāda visiem, tad kāda ir jēga no konkursu rīkošanas? Ja mēs vienā administratīvajā teritorijā rīkojam konkursus par vienu un to pašu pakalpojumu cenu, tad konkursi ir tīra formalitāte," pauda Stirāns.

Viņš piebilda, ka gan PPP variantā, gan tad, ja sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzņemtos "Getliņi Eko", gan augs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifi.

"Es arī gribētu, lai Latvijas iedzīvotāji saprot vienu lietu. Vidējā ģimene Eiropā par atkritumiem maksā 400 eiro gadā, bet vidējā ģimene Latvijā par atkritumiem maksā mazāk par 100 eiro. Savukārt vides prasības visā Eiropā ir vienādas. Līdz ar to, neatkarīgi no tā, vai tas ir PPP vai tas ir mūsu uzņēmums, vai tas notiek citā veidā, atkritumu apsaimniekošanas cenas augs. Un tuvāko piecu septiņu gadu laikā augs vairākas reizes. Arī pašlaik PPP līgumā paredzētā cena – vidēji 20 gados 20,38 eiro bez PVN par kubikmetru sadzīves atkritumu – ir ļoti demokrātiska," uzsvēra Stirāns.

Viņš arī noraidīja bažas, ka PPP līgums uz 20 gadiem liegtu iespējas ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus, ja tie strādātu nekvalitatīvi, jo par līguma pārkāpumiem ir iespēja to lauzt.

"Konkursā ir uzvarējusi apvienība, ko veido "Clean R" un "Eco Baltia Vide". Ja būtu uzvarējis kāds nepazīstams uzņēmums, tad man par šo jautājumu varētu būt zināmi pārdzīvojumi un bailes, vai pie mums tagad nebūs Neapole numur divi. Ar šīm divām kompānijām Getliņi sadarbojas jau 17 gadus. Tādēļ man ir diezgan liela pārliecība par to, ka tā, kā viņi ir strādājuši līdz šim, tāpat strādās arī turpmāk. Šos uzņēmumus es pazīstu kā godprātīgus partnerus, kuri vienmēr ir pildījuši savas saistības," apgalvoja Stirāns.

Jau vēstīts, ka "Getliņi Eko" ir noslēdzis 686,3 miljonu eiro vērtā Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzinis "CREB Rīga", kurā apvienojušies divi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide". Tikmēr ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV) ir aicinājis Konkurences padomi izvērtēt, vai darījumi, kas ir īstenoti saistībā ar Rīgas pašvaldības PPP atkritumu apsaimniekošanas konkursu, ir atbilstoši Konkurences likuma normām.

Konkurences padome ir pieprasījusi "Clean R" un "Eco Baltia vide" ziņot par apvienošanos uzņēmumā "CREB Rīga".