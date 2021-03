KP atļauj 'Ceļu pārvaldei' iegūt izšķirošu ietekmi pār 'Ostas celtnieku'

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut AS "Ceļu pārvalde" apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA "Ostas celtnieks". KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

AS "Ceļu pārvalde", SIA "Ostas celtnieks" un to saistīto uzņēmumu pamatdarbība pārklājas ceļu būvniecībā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu būvniecībā, kā arī būvniecībā izmantojamās tehnikas remontā un nomā. Plānotā darījuma ietvaros AS "Ceļu pārvalde" iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA "Ostas celtnieks".

Apvienošanās rezultātā tiek ietekmēta ceļu būvniecības, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības un dzīvojamo un nedzīvojamo telpu būvniecības nozare, kā arī būvniecībā izmantojamās tehnikas remonta un nomas tirgus Latvijā.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka minētajās nozarēs un tirgos apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja.