KP atļauj 'Latvijas zaļajam punktam' apvienoties ar trim uzņēmumiem

Konkurences padomes (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut AS "Latvijas zaļais punkts" iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA "Pilsētas eko serviss", SIA "PES serviss" un SIA "B 124". KP ziņo, ka tā nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

AS "Latvijas zaļais punkts" pamatdarbība ir izlietotā iepakojuma, elektropreču un videi kaitīgu preču pārstrādes sistēmas organizēšana. Ar to saistītās "Eco Baltia" grupas sabiedrības galvenokārt nodarbojas ar vides apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi, aptverot ciklu no atkritumu savākšanas līdz to pārstrādei, sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, būvgružu, lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ceļu, ielu un teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu.

Savukārt SIA "Pilsētas eko serviss" un SIA "PES serviss " nodarbojas ar ceļu, ielu un teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu, un SIA "Pilsēta eko serviss" – arī ar būvniecības atkritumu savākšanu un pārvadāšanu. SIA "B 124" – biroja telpu, servisa ēku, angāru-noliktavu nomas pakalpojumiem.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un iestādes rīcībā esošo informāciju, KP secināja, ka apvienošanās dalībnieki pamatā galvenokārt darbojas dažādos tirgos un apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to apvienošanās ir atļaujama.