KP atļāvusi apvienoties enerģētikas uzņēmumiem 'Alexela Varahalduse' un '4E Biofond'

Konkurences padome (KP) atļāvusi apvienoties Igaunijas enerģētikas kompānijām AS "Alexela Varahalduse" un "4E Biofond", ar kuriem saistīti uzņēmumi darbojas arī Latvijā, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šādā veidā "Alexela Varahalduse" un "4E Biofond" iegūst kopīgu izšķirošu ietekmi pār pilnfunkciju kopuzņēmumu "Eesti Biogaas" un netieši caur līdzdalību "Eesti Biogaas" iegūst izšķirošo ietekmi arī pār "Vinni Biogaas" (kopā ar "Askoterm" un "Tammikus") un "Oisu Biogass" (kopā ar "Estonia").

KO 6. aprīlī saņēma Igaunijā reģistrēto uzņēmumu "Alexela Varahalduse" un "4E Biofond" saīsināto apvienošanās ziņojumu.

Izvērtējot ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka apvienošanās rezultātā abi uzņēmumi iegūst kopīgu izšķirošu ietekmi pār pilnfunkciju kopuzņēmumu "Eesti Biogaas", kas līdz šā gada 13. martam bija nepilnfunkciju kopuzņēmums, un netieši caur līdzdalību "Eesti Biogaas" pār "Vinni Biogaas" un "Oisu Biogass".

Tādējādi notiek izmaiņas esoša nepilnfunkciju kopuzņēmuma darbībā, lai izveidotu pilnfunkciju kopuzņēmumu. Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas arī vairāki ar "Alexela Varahalduse" un "4E Biofond" saistītie uzņēmumi, apvienošanās atbilst Konkurences likumam un ir paziņojama KP.

Apvienošanās ietekmēs biometāna ražošanas un pārdošanas tirgu Igaunijā. Savukārt Latvijā apvienošanās dalībnieki šajā tirgū saimniecisko darbību veikt neplāno. Apvienošanās dalībnieku uzņēmumi Latvijas teritorijā turpinās patstāvīgu saimniecisko darbību.

"Alexela Varahalduse" grupas uzņēmuma SIA "Alexela" darbība Latvijas teritorijā ir saistīta ar elektroenerģijas apgādi un mazumtirdzniecību. Savukārt "4E Biofond" grupas uzņēmumu darbība Latvijā ir saistīta ar vairākām nozarēm: SIA "Happy Trails" nodarbojas ar nekustamo īpašumu iznomāšanu, SIA "Elenger" veic elektroenerģijas mazumtirdzniecību, Igaunijas uzņēmums AS "Printon" sniedz komerciālās drukas pakalpojumus, Igaunijas uzņēmums AS "Gastrolink" nodarbojas ar mēbeļu un galda piederumu tirdzniecību, bet Igaunijas uzņēmuma AS "Eesti Gaas" darbība ir saistīta ar dabasgāzes pārdošanu.

Izvērtējot ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināts, ka apvienošanās rezultātā nevienā no minētajiem tirgiem nemainīsies to struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, jo apvienošanās darījuma rezultātā netiks ietekmēti konkurences apstākļi nevienā tirgū Latvijas teritorijā.

KP nolēma, ka atbilstoši Konkurences likumam apvienošanās ir atļaujama.

Atbilstoši Konkurences likumam padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.