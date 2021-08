KP būvnieku karteļa lietā konstatējusi pārkāpumus desmit uzņēmumos, sodi pārsniegs 16 miljonus

Konkurences padome (KP), tā sauktajā "būvnieku karteļa" lietā desmit uzņēmumu darbībās konstatējusi pārkāpumus un aprēķinājusi vairāk nekā 16 miljonu eiro sodu, informēja KP pārstāve Zane Gorškova.

Lēmums tika pieņemts pagājušās nedēļas piektdienā un šobrīd tiek gatavota informācija, lai brīdinātu pārkāpumos vainotos uzņēmumus. Pagaidām konkrēti uzņēmumi netiek atklāti un paredzams, ka nākamnedēļ sabiedrība tiks informēta par sodītajiem.

Jāatgadina, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) šogad izbeidza 2018. gadā sākto krimināllietu, kurā aizdomās par kukuļošanu figurēja uzņēmēji un valsts amatpersonas, izmeklēšanu par karteļa darbību turpināja KP.

Raidījums "Nekā personīga" pavasarī vēstīja, ka aizdomas par savstarpēju aizliegtu vienošanos jeb karteli bija pret 18 būvniecības uzņēmumiem - SIA "Skonto būve", SIA "Velve", SIA "Rere būve", SIA "Re&Re", SIA "Rere meistari", SIA "Arčers", SIA "Latvijas energoceltnieks", AS "LNK Industries", SIA "RBSSKALS būvvadība", AS "RBSSKALS", AS "Latvijas tilti", SIA "Merks", SIA "Kodols M", SIA "Monum", SIA "Enfort", SIA "Abora", SIA "Ostas celtnieks" un AS "UPB".

Raidījums ziņoja, ka trīs gadu garumā KNAB ierakstītajās sarunās dzirdams, ka uzņēmēji vienojas par kopumā 78 būvniecības objektiem visā Latvijā.