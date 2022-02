KP izlīgst ar 'Rīgas siltums' par neatgūstamo parādu piedziņu

Konkurences padome (KP) ir parakstījusi izlīgumu ar AS "Rīgas siltums" (RS), kas paredz, ka uzņēmums pārtrauks īstenot ekspluatējošu praksi, pieprasot atmaksāt parādus, kas uzskatāmi par neatgūstamiem personas nāves vai maksātnespējas gadījumā, no namu pārvaldniekiem un secīgi no citiem dzīvokļu īpašniekiem.

Izlīgums paredz, ka RS neatgūstamos parādus norakstīs un par to informēs dzīvojamo māju pārvaldniekus, kuru ēkām tas piegādā siltumenerģiju. Saskaņā ar izlīgumu RSvalsts budžetā iemaksās naudas sodu 201 329,64 eiro apmērā.

Problemātika saistībā ar neatgūstamo parādu sloga pārlikšanu uz dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kas savukārt piedzen parādus no citiem dzīvokļu īpašniekiem to kaimiņu vietā, ir bijusi aktuāla gadiem, tāpēc 2014. gada 15. janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, kas paredzēja, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums, izpildoties likuma nosacījumiem, dzēst neatgūstamos parādus. Neatgūstami parādi var veidoties, piemēram, personas nāves gadījumā, kad personai nav mantinieku vai bezmantinieka mantas realizācijas rezultātā nepietiek līdzekļu, lai segtu neizpildītās saistības, kā arī personas maksātnespējas gadījumā, kad ar tiesas lēmumu, kurā izbeigts maksātnespējas process, parādi atzīstami par neatgūstamiem.

Ņemot vērā likuma grozījumus, 2014. gadā RS sāka neatgūstamo parādu dzēšanu. Taču dzēsti vienīgi tie parādi, kas veidojušies pēc pieņemtajiem likuma grozījumiem jeb pēc 2014. gada 15. janvāra. Savukārt dzīvojamo māju pārvaldnieku lūgumus norakstīt neatgūstamos parādus, kas veidojušies pirms Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normu spēkā stāšanās brīdim, uzņēmums noraidīja speciālā nozares regulējuma trūkuma dēļ.

Pēc tam, kad KP bija sākusi pārkāpuma lietu pret "Rīgas siltums" par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, RS informēja KP, ka uzņēmums ir mainījis iepriekšējo praksi, tādējādi dzēsīs neatgūstamos parādus, kas veidojušies pirms likuma grozījumiem. Taču faktiski dzēsti tikai tie parādi, kas veidojušies vēsturiski, bet vienlaikus personas maksātnespēja vai nāves gadījums iestājies pēc 2014. gada 15. janvāra. Neskatoties uz uzņēmuma prakses maiņu, KP secināja, ka parādu dzēšana ne visos gadījumos notikusi konsekventi, tādējādi ekspluatējošā prakse turpinājusies arī pārkāpuma izpētes laikā.

Ņemot vērā KP lietā konstatētos pierādījumus, tāpat faktu, ka tiesiskais strīds pastāv par vēsturiskiem parādiem, kas veidojušies līdz 2014. gada 15. janvārim, kā arī RS apņemšanos – norakstīt neatgūstamos parādus – lietā iesaistītās puses ir vienojušās izbeigt strīdu, noslēdzot izlīgumu. Administratīvais līgums paredz, ka RS neatgūstamos parādus norakstīs, savukārt informāciju par parādu norakstīšanas praksi publicēs savā tīmekļa vietnē un nosūtīs dzīvojamo māju pārvaldniekiem, kuriem ir iespēja turpmākā gada laikā informēt uzņēmumu par neatgūstamajiem parādiem, kas veidojušies līdz 2014. gada 15. janvārim. Saskaņā ar izlīgumu "Rīgas siltums" valsts budžetā iemaksās naudas sodu 201 329,64 eiro apmērā.