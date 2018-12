KP ļauj 'Augstsprieguma tīklam' iegūt izšķirošu ietekmi 'Conexus Baltic Grid'

13. decembrī Konkurences padome (KP) atļāvusi AS "Augstsprieguma tīkls" iegūt faktisku izšķirošu ietekmi pār AS "Conexus Baltic Grid", portālu "Delfi" informēja padomē.

KP nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

AS "Augstsprieguma tīkls" ir vienīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu sniedzējs Latvijas teritorijā, kura 100% akcijas pieder Latvijas Republikai, to turētāja ir Finanšu ministrija.

Savukārt AS "Conexus Baltic Grid" ir vienīgais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu sniedzējs Latvijā.

Atbilstoši KP saņemtajam ziņojumam AS "Augstsprieguma tīkls" kopš šā gada 1. janvāra ir faktisks balsu vairākums AS "Conexus Baltic Grid" lēmējinstitūcijās. Tomēr KP secināja, ka AS "Augstsprieguma tīkls" ar balsu vairākumu pamatotā ietekme AS "Conexus Baltic Grid" tirgus dalībnieku apvienošanās kontroles regulējuma kontekstā nav uzskatāma par ilgstošu un pastāvīgu, kas ir priekšnoteikums, lai uzņēmumam atzītu faktisku izšķirošu ietekmi.

KP arī vērtēja, vai faktiskas izšķirošas ietekmes iegūšana nākotnē varētu radīt kaitējumu konkurencei.

Izvērtējot uzņēmuma sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secināja, ka faktiskas izšķirošanas ietekmes iegūšanas gadījumā apvienošanās nemazinās konkurenci un neradīs un nenostiprinās dominējošo stāvokli nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki.

Līdz ar to apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

KP atzīmē, ka, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja.

Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.