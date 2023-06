KP par iespējamu dalību ceļu būves kartelī piemērojusi sodus trim uzņēmumiem (plkst. 11.45)

Konkurences padome (KP) par iespējamu dalību ceļu būves kartelī piemērojusi sodu trim uzņēmumiem - AS "A.C.B", AS "Ceļu pārvalde" un likvidācijas procesā esošajai SIA "Strabag", trešdien preses konferencē sacīja KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis.

Tikšanās restorānā

Aizliegta vienošanās galvenokārt notika mutvārdu formātā. KP ieguva informāciju, ka kartelistu starpā tika organizētas vismaz divas tikšanās restorānā "32.augusts", tenisa klubā "ACB", Mārupē. 2016. gada 9. decembrī restorānā tikās AS "A.C.B" pārstāvis ar SIA "Strabag" pārstāvi, savukārt 2017. gada 25. janvārī tur tikās AS "A.C.B." pārstāvis ar AS "Ceļu pārvalde" pārstāvi, lai pārspriestu dalības nosacījumus "Latvijas Valsts ceļi" organizētajos iepirkumos, kas izsludināti laika periodā no 2016. gada 21. novembra līdz 2017. gada 18. oktobrim.

Sarunas notika par iepirkumiem, kuri tikšanās brīdī jau bija izsludināti, kā arī par vēl tikai plānotajiem iepirkumiem, un to mērķis bija sadalīt iepirkumus karteļa dalībnieku starpā.

Tikšanās laikā konkurenti vienojās ne tikai par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkrētos iepirkumos, par paredzēto uzvarētāju un aizsega piedāvājumu gatavošanu, bet arī notika informācijas apmaiņa par iesniedzamo piedāvājumu cenām un uzņēmuma vai uzņēmuma grupas darbības stratēģiju un nākotnes plāniem, tādējādi apmainoties ar komerciāli sensitīvu informāciju.

Turklāt tirgus dalībnieki apzinājās savas rīcības prettiesisko raksturu, jo, satraucoties par sarunas noklausīšanos, sarunā izskanēja jautājums: "Telefons tev nav, es ceru? Mašīnā?".

KP secināja, ka aizliegtās vienošanās realizācijai lietas dalībnieki atsevišķās tikšanas reizēs izmantoja arī tabulas, lai fiksētu papīra formātā iepirkumu sadalījumu. Šādu tabulu izmantošana lietas dalībniekiem ļāva ērti un pārskatāmi nodrošināt karteļa kontroli un izpildes uzraudzību.

Identificētie iepirkumi

KP konstatēja, ka aizliegtās vienošanās īstenošanā īpaša loma bija AS "A.C.B" pārstāvim, kurš atsevišķās tikšanās reizēs sadalīja iepirkumus starp uzņēmumiem, kā arī apkopoja informāciju par iepirkumiem tabulās. Tāpat AS "A.C.B" pārstāvis regulāri komunicēja ar bijušo "Latvijas valsts ceļi" pārstāvi, kur, cita starpā, tika apspriesti jautājumi par iepirkumiem. AS "A.C.B" pārstāvim bija pieejama informācija gan par plānotajiem iepirkumiem, gan par tādiem iepirkumiem, par kuriem pasūtītājs bija pieņēmis lēmumu nevirzīt turpmākai izpildei.

Taču, vērtējot "Latvijas valsts ceļi" pārstāvja lomu aizliegtajā vienošanā, izpētē netika konstatēts tāds faktu un apstākļu kopums, kas pietiekami un loģiski izskaidrotu un nepārprotami liecinātu par pasūtītāja iesaisti karteļa organizācijā, īstenošanā vai atbalstīšanā.

Būtiski sodi un izlīgumi

Lietas dalībnieku kopējā tirgus daļa ceļu un maģistrāļu būvniecības tirgū laika periodā no 2016. gada līdz 2018. gadam aizņem ap trešdaļu tirgus, kas ir ievērojams apjoms.

Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un būtisko nodarīto kaitējumu sabiedrībai, KP pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem piemēroja ievērojamus naudas sodus. Sods tiek aprēķināts procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu.

Papildus tam ar AS "A.C.B." un SIA "Strabag" tika panākts izlīgums par tiesiskā strīda izbeigšanu lietā, uzņēmumam piekrītot konstatētajiem faktiem un apņemoties nepārsūdzēt KP gala lēmumu. Izlīgums paredz soda samazinājumu par 10 %.

KP piemērotie naudas sodi karteļa dalībniekiem ir jānomaksā solidāri ar to mātes sabiedrībām, tāpēc AS "Ceļu pārvalde" mātes sabiedrība AS "Rīgas sanitārā transporta autobāze" ir solidāri atbildīga par uzņēmumam piemēroto sodu