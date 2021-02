Kravas un pasažieru pārvadātājiem, iebraucot Latvijā, vairs nebūs jāuzrāda Covid-19 testa rezultāti

Ministru kabinets piektdien atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātos grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

"Pirms pāris nedēļām ieviesām virkni papildu pasākumu, un viens no tiem bija prasība šoferiem, kuri valstī uzturas ilgāk nekā 72 stundas, veikt Covid-19 testu, lai varētu iebraukt Latvijā," sacīja satiksmes ministrs Tālis Linkaits, aicinot labot šo kļūdu.

"Analizējot situāciju citās valstīs, secināms, ka gandrīz nekur citur tāda situācija nav, un ir tikai viena līdzīga situācija – uz Austrijas un Vācijas robežas, kur šo gadījumu izskata Eiropas Komisija, un saskaņā ar Eiropas praksi, kravas pārvadājumos nevajadzētu būt pārtraukumiem. Ir vērojama situācija, ka pārvadātāji atsakās iebraukt Latvijā šo ierobežojumu dēļ," sēdē sacīja Linkaits.

SM piebilst, ka lielākajā daļā Eiropas valstu ir ļoti zems saslimstības procents kravu pārvadātāju vidū, proti, Čehija norādījusi, ka testēto transporta darbinieku vidū tikai 0,5% ir pozitīvi gadījumi, bet Polijā - konstatēts 0,3% gadījumu.

SM rosinātie grozījumi paredz izņēmumu attiecībā uz Covid-19 testa nepieciešamību, šķērsojot Latvijas robežu, attiecībā uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļiem, vienlaikus saglabājot prasību profesionālajiem kravas transportlīdzekļu un autobusu vadītājiem pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pieprasījuma uzrādīt atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību un digitālā tahogrāfa vadītāja karti vai pēdējās darba dienas tahogrammu, kā arī darba devēja izsniegtu Starptautiskā transporta darbinieka sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Eiropas Komisijas izstrādātajam paraugam.

SM skaidro, ka identificējusi vairākas problēmas, proti, šobrīd noteikumi paredz, ka uz profesionālajiem kravas transportlīdzekļu vadītājiem izņēmums attiecībā uz Covid-19 testa veikšanu attiecas, ja uzturēšanās ilgums nopietna sabiedrības veselības apdraudējuma valstīs (pēdējo 14 dienu laikā) nepārsniedz 72 stundas.

Rezultātā profesionālie kravas transportlīdzekļu vadītāji praksē ir saskārušies ar problēmām pirms iebraukšanas Latvijas teritorijā izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepieciešamību 72 stundas pirms tam veikt Covid-19 testus.

Piemēram, lai veiktu attiecīgā veida testu Baltkrievijas teritorijā, ir nepieciešams gaidīt 10 dienas. Tāpat ir situācijas, kad kravas pārvadātāju darbinieki ir spiesti ilgstoši gaidīt robežšķērsošanu, ko nav iespējams iepriekš paredzēt. Latvijas robežšķērsošanas vietās nav pieejamas pārvietojamās testēšanas laboratorijas, kas atvieglotu prasību izpildi starptautisko autopārvadājumu vadītājiem, skaidro ministrija.

Daudzi pārvadātāji ir norādījuši uz testa veikšanas un attiecīgā medicīnas dokumenta, kas apliecina negatīva Covid-19 testa faktu, nesamērīgajām izmaksām ārvalstīs. Tas sadārdzina pārvadājuma pakalpojumu un paildzina piegādes laiku, mazinot konkurētspēju un palielinot negodprātīgas komercdarbības riskus. Tāpat arī jāņem vērā finansiālie ieguldījumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu ne tikai testa veikšana izdevumus, bet arī autovadītāja dīkstāvē pavadīto laiku. Starptautiskie kravu autopārvadājumi pandēmijas laikā ir viens no būtiskākajiem tautsaimniecības funkciju nepārtrauktības instrumentiem. Šajā nozarē Latvijā nodarbināti aptuveni 20 000 kravas transportlīdzekļu vadītāji, saka SM.

Noteikumi attiecas arī uz ārvalstu autopārvadājumu uzņēmumu darbiniekiem, kuri ierodas Latvijā veicot darba pienākumus, tādēļ jānosaka samērīgas prasības, kas nekavē kravu piegādes un nodrošina visiem autopārvadājumu tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus konkurences apstākļus, uzsver SM.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020.gada 28.oktobra paziņojumu par transporta zaļo joslu modernizēšanu ar mērķi saglabāt ekonomiku, Covid-19 pandēmijai no jauna pieņemoties spēkā, darbiniekiem vajadzētu būt iespējai pārvietoties un šķērsot robežas bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp robežas šķērsošanai viņi varētu izmantot jebkādus transportlīdzekļus, ja tas nepieciešams viņu pienākumu izpildei.

SM norāda, ka transportlīdzekļiem, kuriem jebkāda veida preču pārvadāšana ir to profesionālā darbība, vajadzētu būt iespējai izmantot "zaļo joslu" robežšķērsošanas vietas; tāpat būtu jāizvairās no citu ar Covid-19 saistītu robežšķērsošanas procedūru piemērošanas un būtu jāpiemēro tikai tādas procedūras, kuras ir absolūti nepieciešamas. Nevajadzētu prasīt, lai kravas transportlīdzekļu vadītāji uzrāda citus dokumentus, kā vien savu personas apliecību un vadītāja apliecību;

SM arī uzsver, ka būtu jāsaglabā tranzīta koridori caur dalībvalstīm, vismaz visā TEN-T tīklā. Vajadzētu nodrošināt, ka to – gan privāto, gan kolektīvo – transportlīdzekļu vadītājiem, kuri tranzītā šķērso valsti, būtu iespēja to izdarīt, neveicot testu, neatkarīgi no tā, no kuras zonas tie ierodas, kamēr vien tie neatstāj tranzīta koridoru;

Dalībvalstīm nevajadzētu pieprasīt veikt transporta darbinieku regulāru testēšanu robežšķērsošanas vietās vai pēc robežas šķērsošanas. Šāda testēšana radītu nevajadzīgas rindas un būtiski pagarinātu robežas šķērsošanas laiku. Turklāt tas nav ne reāli, ne praktiski īstenojams tiem transporta darbiniekiem, kuriem robežu bieži nākas šķērsot vairākas reizes nedēļā, skaidro SM.

Šā gada 2. februārī tika pieņemti Eiropas Padomes ieteikumi, kas precizē spēkā esošos ieteikumus, pieļaujot, ka transporta darbiniekiem var prasīt testus izņēmuma gadījumos.