Kravu pārvadājumos kritums, pasažieru – atgūšanās un izaugsme

2023. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2022. gada 1. ceturksni kravu pārvadājumi samazinājās visos transporta veidos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Savukārt visos pasažieru pārvadājumos ir novērots pieaugums.

Ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 20,6 milj. t kravu, par 17,8% mazāk nekā pirms gada. Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu naftas produktu transportēšana nenotika.

Šā gada 1. ceturksnī no ostām nosūtīja un ostās saņēma 11 milj. t kravu, kas ir par 10,6% mazāk nekā pērn 1. ceturksnī.

Savukārt ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāti 45,6 milj. pasažieru, par 33,6% vairāk nekā 2022. gada 1. ceturksnī.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 74,1 tūkstotis pasažieru. To skaits pieauga par 6,8%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. To nodrošināja aktivitāte Ventspils un Liepājas ostā, savukārt prāmju satiksme Rīgas pasažieru ostā joprojām bija slēgta.

Lidostā "Rīga" ielidoja un no tās izlidoja 1,3 milj. pasažieru, kas ir par 62% vairāk salīdzinājumā ar 2022. gada 1. ceturksni.