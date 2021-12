Kravu pārvadātājiem jārēķinās ar ilgāku gaidīšanas laiku rindā, lai šķērsotu robežu

Tuvojoties gada nogalei, būtiski pieaugusi kravas autotransporta līdzekļu plūsma cauri Terehovas un Grebņevas muitas kontroles punktiem uz Latvijas–Krievijas robežas un cauri Pāternieku un Silenes muitas kontroles punktiem uz Latvijas–Baltkrievijas robežas. Tāpēc pārvadātājiem jārēķinās ar ilgāku laiku, kas jāpavada rindā, lai šķērsotu robežu, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Garas transportlīdzekļu rindas pašlaik ir izveidojušās abos virzienos – gan lai iebrauktu Latvijā, gan izbraukšanas virzienā. Transportlīdzekļu plūsma diennaktī tiek nodrošināta atbilstoši maksimālajai katra muitas kontroles punkta kapacitātei.

Piemēram, caur Terehovas muitas kontroles punktu vidēji diennaktī no Latvijas uz Krievijas Federāciju izbrauc 300 kravas automašīnas. Ja izbraukšanas virzienā rindu veido 600 transportlīdzekļi, jāņem vērā, ka šāds daudzums automašīnu robežu var šķērsot vidēji divās diennaktīs. Savukārt no Krievijas puses caur Terehovas muita kontroles punktu Latvijā diennaktī iebrauc līdz 150 kravas automašīnām. Ņemot vērā maksimālo Grebņevas, Pāternieku un Silenes muitas kontroles punkta kapacitāti, Latvijā caur katru no šīm robežšķērsošanas vietām diennaktī var iebraukt vidēji 200 kravas automašīnas.

Kravu plūsmu palielinājums gada nogalē galvenokārt ir saistīts ar nepieciešamību pārvadātājiem veikt plānotās kravu piegādes vēl šajā gadā. Robežu šķērsojošo transportlīdzekļu skaita pieaugums pirms Ziemassvētkiem bija vērojams arī iepriekšējos gados, bet pēc svētkiem tas strauji samazinājās. Rindas veidošanos ietekmē arī citu Eiropas Savienības valstu pārvadātāji, kuri izvēlas kravas no vai uz savu valsti nogādāt caur Latviju.

VID aicina kravu pārvadātājus rēķināties un sagatavoties tam, ka pirmssvētku periodā, lai šķērsotu robežu, rindā nākas pavadīt daudzas stundas. Lai papildus neaizkavētu rindu, aicinām laikus sagatavoties nepieciešamo dokumentu iesniegšanai vai uzrādīšanai muitas un Valsts robežsardzes amatpersonām, tajā skaitā pirms iebraukšanas Latvijā aizpildīt elektronisko apliecinājuma anketu vietnē Covidpass.lv.