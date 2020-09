Kreditori atkal drīkst iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Otrdien, 2. septembrī beidzas likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" noteiktie ierobežojumi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ziņo Maksātnespējas kontroles dienests (MKD).

2020. gada 21. martā izsludinātā likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 17.pants noteica, ka līdz 2020. gada 1. septembrim kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Lai nodrošinātu finansiālo un tiesisko stabilitāti, tika noteikti ierobežojumi kreditoru, tostarp darbinieku tiesībām iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi saglabājot komersantiem iespēju pilnvērtīgāk turpināt savu saimniecisko darbību pat ierobežotas ekonomiskās situācijās.

No 2. septembra kreditoram ir tiesības iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka. Kā arī, ja parādnieks nav nokārtojis pamatparādu 4268 eiro apmērā, un kreditors ir brīdinājis to par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Tāpat tiesības iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu ir, ja parādnieks, kas nav sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība, nav nokārtojusi pamatparādu 2134 eiro apmērā, un kreditors ir brīdinājis to par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Tāpat šādas tiesības ir, ja parādnieks divu mēnešu laikā nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Nesamaksātās summas apmēram šajā gadījumā nav nozīmes.