Krievija joprojām starp Latvijas svarīgākajiem eksporta partneriem

Pagājušā gada decembrī svarīgākie Latvijas eksporta partneri bija Lietuva (18,1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,7%), Krievijas Federācija (6,1%) un Vācija (5,5%), liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Nozīmīgākie importa partneri bija Lietuva (19,4% no importa kopapjoma), Kanāda (11,9%), Igaunija (9,1%) un Vācija (8,8%).

2022. gada decembrī salīdzinājumā ar 2021. gada decembri Eiropas Savienības valstu īpatsvars kopējā eksporta vērtībā samazinājās par 2,4 procentpunktiem, savukārt kopējā importa vērtībā – par 9,3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā samazinājās par 0,4 procentpunktiem, bet importā – par 0,7 procentpunktiem.

2022. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri eksporta vērtība uz Ukrainu pieauga par 0,8 miljoniem eiro jeb 2,1%. To visvairāk ietekmēja minerālproduktu eksporta pieaugums par 1,8 miljoniem eiro jeb 11,2%.

Eksports uz Krievijas Federāciju samazinājās par 24,6 miljoniem eiro jeb 19%, savukārt uz Baltkrieviju – par 0,4 miljoniem eiro jeb 2,1%. Eksporta samazinājumu uz Krievijas Federāciju un Baltkrieviju galvenokārt ietekmēja pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta samazinājums attiecīgi par 19,8 miljoniem eiro jeb 33,1% un 1,3 miljoniem eiro jeb 56,2%.

2022. gada decembrī, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, importa vērtība no Ukrainas samazinājās par 9 miljoniem eiro jeb 26,2%. To ietekmēja ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu importa samazinājums par 7,8 miljoniem eiro jeb 58,5%.

Imports no Baltkrievijas samazinājās par 0,1 miljonu eiro jeb 0,7%, to ietekmēja dzīvnieku vai augu tauku un eļļu importa samazinājums par 1,3 miljoniem eiro jeb 13,1%.

Imports no Krievijas Federācijas pieauga par 119,9 miljoniem eiro, to galvenokārt ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kāpums par 108,8 miljoniem eiro. Dabasgāzes importa pieaugums saistīts ar to, ka iepriekš no Krievijas Federācijas ievestā dabasgāze 2022. gada decembrī tika laista brīvā apgrozībā. Atbilstoši preču ārējās tirdzniecības metodoloģijai ārpussavienības preces, kuras iepriekš tiek ievestas un noglabātas muitas noliktavā, ārējā tirdzniecībā ieskaita tikai tajā brīdī, kad tās tiek laistas brīvā apgrozībā, skaidro CSP.

2022. gada decembrī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 114 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.