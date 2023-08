Krievijas izcelsmes 'Fix Price' Latvijas veikalu pārvaldītāja apgrozījums ievērojami audzis

Krievijas izcelsmes tirgotāja "Fix Price" pārvaldošā uzņēmuma Latvijā SIA "FP LV" apgrozījums pērn palielinājās par 58,7% un sasniedza 15,035 miljonus eiro, liecina "Lursoft" publiskotā informācija.

Vienlaikus par 9,4% palielinājās arī kompānijas zaudējumi un pērn tie bija 846 643 eiro.

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn "FP LV" atvēra 12 jaunus veikalus un 2022. gada beigās Latvijā darbojās kopumā 36 "Fix Price" veikali.

"FP LV" vidējais darbinieku skaits pērn bija 210, salīdzinot ar 151 darbiniekiem 2021. gadā. Pagājušā gada beigās uzņēmumā strādāja 254 darbinieki.

Kompānijas vadība "FP LV" zaudējumus skaidro tostarp ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas izraisīja energoresursu kāpumu, augstākas loģistikas pakalpojumu cenas un inflācijas procesu.

2022. gadā uzņēmums nomainīja savu noliktavas un darbības partneri. Partnera maiņa bija saistīta ar iepriekšējās noliktavas ierobežoto kapacitāti un pieaugošo veikalu skaitu. Tādēļ tika pieņemts lēmums pārcelties uz jaunu noliktavu, kas ir lielāka un ar plašākām loģistikas iespējām.

Pārcelšanās periodā no aprīļa beigām līdz maija vidum tika apturēti sūtījumi uz veikaliem, kas negatīvi ietekmēja apgrozījumu un klientu plūsmu. Jaunā noliktava savu pilnu jaudu sasniedza tikai septembrī, bet ceturtajā ceturksnī "FP LV" nespēja kompensēt trešā ceturkšņa zaudējumus mazumtirdzniecības apgrozījuma ziņā.

Uzņēmuma vadība norāda, ka ārvalstu valūtas riskam pakļautajās "FP LV" finanšu saistībās ietilpst parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. 64% no parādiem piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir Krievijas rubļos. Līdz ar to uzņēmuma pakļautība valūtas riskam ir nozīmīga.

Tāpat vadības ziņojumā minēts – tā kā viens no lielākajiem "FP LV" piegādātājiem atradās Krievijā, kopš karadarbības sākuma Ukrainā uzņēmums ir veicis pakāpenisku pārorientāciju preču iegādes tirgos. Ņemot vērā to, ka turpmāka saistība ar Krievijas un Baltkrievijas tirgiem ir saistīta gan ar finanšu, gan reputācijas riskiem, "FP LV" galvenā uzmanība tiek pievērsta jaunu piegādātāju piesaistei no Tālajiem Austrumiem un Eiropas, aizvietojot preču piegādes no Krievijas un Baltkrievijas.

Lielākā "FP LV" īpašniece ir Igaunijas pilsone Jeļena Enaeva, kurai pieder nedaudz vairāk nekā 80% uzņēmuma kapitāldaļu, bet Latvijas pilsonim Aleksejam Mitrušinam – nepilni 20%. Tomēr jānorāda, ka lielāko īpašnieku maiņa uzņēmumā notikusi dažas dienas pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā. Pirms tam "FP LV" lielākā īpašniece vairāk nekā divus gadus bija uzņēmuma agrākā valdes priekšsēdētāja Natālija Vinogradova, kura ir Krievijas pilsone. Arī vairums citu iepriekšējo "FP LV" līdzīpašnieku bijuši Krievijas pilsoņi.

Viens no "Fix Price" veikalu ķēdes dibinātājiem – Sergejs Lomakins – 2020. gada nogalē tika iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā un viņam tika piemērots aizliegums iebraukt valstī. Lomakins ir neoficiālais Latvijas futbola kluba "Rīga" īpašnieks. Viņš ir arī patiesais labuma guvējs Latvijas uzņēmumā SIA "Baltic sport group".

2021. gadā "FP LV" strādāja ar 9,474 miljonu eiro apgrozījumu un 773 953 eiro zaudējumiem.