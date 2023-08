Krievijas preces joprojām nopērkamas. Kā Latvijā strādā veikalu 'Mere' tīkls un kas tajā iepērkas?

Zemo cenu veikalu tīkls "Mere" gada laikā divkāršojis savu Latvijas veikalu apgrozījumu. Krasais pārtikas produktu sadārdzinājums "lētajiem" veikaliem spēlē par labu: tiem netraucē ne Krievijas saknes, ne sankciju režīms. "Delfi Bizness" stāsta, kā veidots veikalu "Mere" biznesa modelis un kā tie iekaro savu vietu Latvijas tirgū.

Pirmais Latvijā atvērtais veikals "Mere", kas atrodas Spilves ielā Iļģuciemā, atgādina milzīgu, dzeltenu noliktavu. Darba dienās tas atvērts no pulksten 9 līdz 21, bet jau divdesmit minūtes pirms atvēršanas pie durvīm stāv četri cilvēki: sieviete ar mazu bērnu, gados vecāks vīrietis, kā arī pusmūža pāris. Uz durvju atvēršanas laiku viņiem pievienojas vēl četri: sirmgalvju pāris un divi vīrieši vecumā ap piecdesmit. 2021. gada martā, kad veikals bija svaigi atklāts, rindās pie "Mere" stāvēja desmitiem, ja ne simtiem cilvēku.

"Mere" telpās

"Mere" izskatās kā noliktava. Pareizāk sakot, tā arī ir noliktava. Atšķirībā no citiem lielveikaliem te ir ļoti kluss: nav ne mūzikas, ne paziņojumu par atlaidēm, fonā žūžo tikai ledusskapji. Iepirkuma groziņu nav, toties ir ratiņi.

Vispirms – preces mājai. Cenuzīmju vietā pie kastēm ar līmlenti piestiprinātas papīra lapas, uz kurām uzdrukātas cenas, nosaukumi un ražotāji. Te atrodamas Ķīnā ražotas autiņbiksītes, galošas no Krievijas, dvieļi no Indijas un Uzbekistānas, Lietuvas izcelsmes gaisa atsvaidzinātāji, pārtikai paredzētas kārbas no Turcijas, Baltkrievijā ražoti veļas grozi, poļu krēmi rokām.