Krievijai šā gada februārī sākot militāru iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijai to atbalstot, pārtikas mazumtirdzniecības tīkli Latvijā steidza paziņot, ka vairs neiepirks un netirgos preces no Krievijas un Baltkrievijas, tādējādi nosodot abu valstu rīcību. Neskatoties uz to, atsevišķos veikalos šo valstu preces manītas arī tagad – vairāk nekā septiņus mēnešus pēc kara sākuma. “Delfi Bizness” jautāja tirgotājiem – kādēļ tā?