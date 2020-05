Krīze spilgti parādīja problēmas farmācijas produktu piegādēs, norāda 'Grindeks' valdes priekšsēdētājs

Covid-19 krīze ļoti spilgti parādīja, ka var būt problēmas ar farmācijas produktu piegādēm, tostarp var nebūt pieejamas aktīvās vielas medikamentu ražošanai, sacīja zāļu ražotāja "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis, aicinot arī Latviju domāt par lielāku neatkarību.

Viņš atzīmēja, ka sākotnēji Covid-19 dēļ problēmas bija ar izejvielu piegādēm no Ķīnas, taču vēlāk aizliegumu izvest medikamentu izejvielas noteica Indija, kura arī ir ļoti liels piegādātājs. "Tādēļ Eiropā pašlaik jautājums ir, cik mēs esam neatkarīgi? Šī krīze parādīja, ka mēs viens ar otru esam ļoti saistīti, un, ja vienā vietā ir problēmas, tad to izjūt visā pasaulē. It īpaši tas attiecas uz farmāciju, kas ir globāls bizness. Turklāt runa nav tikai par zāļu aktīvajām vielām, jo ir arī starpprodukti," situāciju raksturoja Hmeļņickis. Viņš atgādināja, ka arī Latvija uz Covid-19 laiku noteica sarakstu ar zālēm, kuras ir aizliegts izvest.

Hmeļņickis atzīmēja, ka šobrīd lielas diskusijas ir par aktīvo vielu ražošanu, un šis faktors mainīs farmācijas tirgu. Tostarp viņš minēja, ka ASV līdz šim lielu daļu antibiotiku aktīvo vielu ieveda no Ķīnas, taču, kad Ķīna pandēmijas dēļ slēdza tirgu, ASV praktiski palika bez antibiotikām. Hmeļņickis atgādināja, ka savulaik aktīvo vielu ražošana no Eiropas un ASV tika pārcelta uz Ķīnu un uz Indiju, jo šajās valstīs ir zemākas darbaspēka izmaksas.

"Mums šajā ziņā ir jāattīsta neatkarība. Ir jādefinē, kas Latvijā ir vajadzīgs," pauda "Grindeks" vadītājs. Tāpat viņš atgādināja, ka arī Latvijā pandēmijas sākuma posmā izcēlās ažiotāža un aptiekās tika izpirkts paracetamols.

"Problēma šajā gadījumā ir ar to, ka nebija pasūtīts tik daudz izejvielu, jo neviens jau nesagaidīja, ka būs tik liels pieprasījums. Ikvienam ražotājam noliktavā ir divu trīs mēnešu norma. Neviens neiepērk izejvielas 12 mēnešu ražošanas ciklam. Tādēļ uz jautājumu, kāpēc jūs nevarat tik daudz saražot, atbilde ir: tāpēc, ka parasti jūs tik daudz nepasūtāt!" teica Hmeļņickis.

Viņš norādīja, ka gan ASV, gan Eiropā ir sākušās diskusijas un, visticamāk, tiks definēti vitāli nepieciešamie produkti, un noteikts, ka daļu no tiem jāražo Eiropas Savienībā. "Tāpat noteikti mēģinās dažādot valstis, kurās tiek iepirktas aktīvās vielas. Šī noteikti ir iespēja biznesam, lai arī tas nav viegls, jo aktīvo vielu ražošanā ir nepieciešamas lielas investīcijas," atzina Hmeļnickis.