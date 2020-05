Krīzes laikā vairākiem pārtikas produktiem būtiski pieaugušas cenas

Šī gada martā, kad ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 ierobežošanai valstī vēl nebija izsludināta, salīdzinājumā ar aprīli, cenas lielai daļai pārtikas produktu bija ievērojami zemākas, liecina Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra rīcībā esošā informācija.



"Mēness aptieka". Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz"Mēness aptieka".

Vislielākais cenu pieaugums pēc ārkārtējās situācijas iestāšanās bija citroniem par 55% no 1,87 eiro kilogramā martā līdz 2,89 eiro kilogramā aprīlī, sarkanajai paprikai par 26% no 3.38 eiro kilogramā līdz 4,25 eiro kilogramā, burkāniem par 22% no 0,46 eiro kilogramā līdz 0,56 eiro kilogramā, ķiplokiem par 18% no 4,88 eiro kilogramā līdz 5,64 eiro kilogramā.

Dārgāki kļuva arī rīsi un griķi attiecīgi par 7 un 6%, cenai palielinoties no 1, 39 eiro kilogramā līdz 1, 48 eiro kilogramā un no 1,66 eiro kilogramā līdz 2, 15 eiro kilogramā.

Savukārt vislielākais cenu samazinājums aprīlī ir bijis redīsiem un vietējiem tomātiem par 8% attiecīgi no 2,32 eiro kilogramā līdz 2,11 eiro kilogramā un no 5,77 eiro kilogramā līdz 5,26 eiro kilogramā, sviestam ar t.s. 82% par 7% no 8,03 eiro kilogramā līdz 7,43 eiro kilogramā.

"Aprīlī dažas veikalu ķēdes tika paaugstinājušas cenas vairākiem produktiem, kas arī atspoguļojas vidējās cenās. Starp šiem produktiem bija arī "ažiotāžas" produkti rīsi un griķi. Tāpat cenas pieaugušas "imumitātes un veselības" produktiem citroniem un ķiplokiem. Bet jāatceras, ka citroniem pavasarī parasti beidzoties krājumiem, ir augsta cena un ne pārāk laba kvalitāte. Arī ingvers lielveikalos maksāja ap seši eiro kilogramā un nevis 14 eiro, kā bija redzams dažos sociālajos tīklos. Redīsu un vietējo tomātu cena samazinājās sezonas ietekmē," atzīmē Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja asoc.prof., Dr.oec. Ingūna Gulbe.

Neskatoties uz ažiotāžu, panikas lēkmēm un visu citu, Latvijas ražotāji un tirgotāji spēja nodrošināt nepārtrauktu produktu pieejamību par adekvātu cenu.

"Ceru, ka cilvēki to ņems vērā un turpmākajās līdzīgajās situācijās spēs reaģēt mierīgāk un nedos ieganstu palielināt cenas. Latvijas lauksaimnieki un pārtikas ražotāji valsts iedzīvotājus ar pārtiku spēj nodrošināt pilnībā. Un tas nav tikai uz pāris mēnešiem, bet daudz ilgākam periodam. No veselīga uztura viedokļa visi nepieciešamie produkti tiek ražoti uz vietas Latvijā. Aprīlī lielveikalos nebija daudz zemeņu, bet tas saistīts ar zemo zemeņu cenu, par kādu tās varēja iegādāties ārpus lielveikaliem. 2 eiro kilogramā nav adekvāta zemeņu cena aprīlī. Lielveikali, kas strādā atbilstoši likumdošanai un nodokļu politikai, nevarēja konkurēt ar šo cenu," uzskata Gulbe.