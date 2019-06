Ir pagājuši 10 gadi pēc krīzes, kas Latviju skāra īpaši smagi, un šodien, vērtējot notikumus pasaulē un situāciju atsevišķās nozarēs Latvijā, atkal tiek runāts par ekonomikas izaugsmes tempu sabremzēšanos.

Pirms 10 gadiem viens no iekšējiem krīzes iemesliem bija pārkarsušais nekustamā īpašuma tirgus, ko stimulēja tuvredzīga kreditēšana un aizņemšanās. Vērtējot šā brīža situāciju nekustamā īpašuma biznesā, aina būtiski atšķiras – tirgus izaugsme ir samērā sabalansēta, kaut bažas rada būvniecības izmaksu pieaugums, it īpaši būvniecības speciālistu darba samaksa, kā arī ekonomisku un kvalitatīvu dzīvokļu projektu piedāvājums. Nozares ekspertu vērtējumā vissvarīgāk ir izvairīties no krasām svārstībām turpmāk un mēģināt saglabāt veselīgu izaugsmi. Portāls "Delfi" pēta, kā šis ekonomikas segments izskatās šobrīd.

Pēdējos gados Latvijā ir novērojams mērens kāpums gan nekustamo īpašumu tirgū, gan secīgi arī mājokļu finansēšanas apjomos. "Lai arī jaunās finansēšanas apjomi aug, tie arvien ir bijuši mazāki par mājokļu kredīta portfeļa amortizācijas apjomiem, kas norādīja uz to, ka mājsaimniecību parāda slogs visus šos gadus ir mazinājies," teic "Swedbank" hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Latvijā Normunds Dūcis.