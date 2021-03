Kuldīgā attīstīs radoši industriālu kvartālu

AS Reģionālā investīciju banka (RIB) izsniegusi 260 tūkstošu eiro finansējumu SIA "Finst" turpmākai radoši industriāla kvartāla attīstībai Kuldīgas centrā.

Bankas finansējums ļaus turpināt atjaunot un labiekārtot vēsturiskas koka apbūves kompleksu un paplašināt biznesa kvartāla mērogu.

Radoši industriālajā kvartālā jau darbojas AS "Latvijas pasts", AS "V.O.V.A" , AS "Rīgas piena kombināts", klavieru rūpnīca SIA "Klavins piano", alus darītava SIA "Duna Brewery", kosmētikas ražotne SIA "Natrue LAB", kombučas ražotne SIA "Rudys Brewing CO", kafijas grauzdētava "Curonia Coffe roasters (SIA "Capullus Terra"), un citi radoši uzņēmumi, šovasar kvartālā plānots arī atvērt pirmo ēdinašanas uzņemumu SIA "Smoke Farm".

"Šī kreditēšanas darījuma pamatā ir uzņēmēju veiksmes stāsts, kuri apvienojuši biznesa inkubatora ideju ar vēstures vērtību nostiprināšanu jaunā kvartālā, kas kalpo gan uzņēmējiem, gan bagātina pilsētas kultūras un sociālās dzīves telpu. Šis finansējuma projekts parāda, ka banka novērtē biznesa potenciālu jebkurā Latvijas reģionā, kurā ir uzņēmīgi cilvēki un ekonomikas izaugsmes perspektīva," saka RIB Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Armands Kokainis.

"Mūsu kvartāla darbība ir vērsta uz to, lai radītu jaunu uzņēmējdarbības enerģiju un veidotu arī jaunu kultūras centru pilsētniekiem un viesiem. Inkubatora ideja ir pulcināt arvien vairāk biznesa ideju un cilvēku vienuviet, lai tie viens otru papildinātu un atbalstītu – tāpēc bankas finansējums izaugsmei mums ir stratēģiski svarīgs," stāsta SIA "Finst" valdes priekšsēdētājs Toms Egle.