Kuldīgas, Jelgavas un Saldus novados maina dažus reģionālo autobusu maršrutus

No šī gada 19. jūnija būs izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē un Zemgalē: Virka–Pelči, Skrunda–Nīkrāce, Jelgava–Saldus un Rīga–Kuldīga, ziņo Autotransporta direkcija.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5225 Virka–Pelči pēcpusdienas reiss no Pelčiem turpmāk tiks sākts desmit minūtes vēlāk jeb plkst. 17.00 (līdz šim bija plkst. 16.50). Līdz ar to vietējie iedzīvotāji, kuru atvases apmeklē vietējo bērnudārzu, varēs paņemt bērnus un paspēt uz minēto autobusa reisu, lai dotos mājās.

Atsaucoties Kuldīgas novada pašvaldības Nīkrāces pagasta pārvaldes aicinājumam, mainītas reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6337 Skrunda–Nīkrāce reisu izpildes dienas, lai pasažieriem nodrošinātu vienmērīgu satiksmi starp Skrundu un Nīkrāci visa gada garumā. Līdz ar to reģionālie autobusi no Nīkrāces turpmāk no pirmdienas līdz piektdienai rīta reisā, plkst. 07.51, kursēs visu gadu, bet vakara reisā, plkst. 17.01, no pirmdienas līdz piektdienai brauks tikai mācību gada laikā; abi reisi netiks izpildīti svētku dienās. Savukārt no Skrundas autobusi darba dienu rītos, plkst. 07.20, brauks mācību gada laikā un pēcpusdienās, plkst. 16.30, no pirmdienas līdz piektdienai kursēs visu gadu; abi reisi netiks izpildīti svētku dienās. Turpmāk nebūs reisi trešdienās plkst. 17.01. no Nīkrāces un plkst. 07.20 no Skrundas, kuri tika izpildīti caur pieturu Tukuma dzirnavas, kā arī reisi, kas kursēja darba dienās mācību laikā plkst. 16.30 no Skrundas un plkst. 07.51 no Nīkrāces, turpmāk tiks izpildīti visu gadu.

Lai nodrošinātu iespēju pasažieriem Saldus autoostā paspēt pārsēsties no reģionālās nozīmes maršruta nr. 7012 Jelgava–Saldus reisa, kas plkst. 19:38 ir autoostā, uz reģionālās nozīmes maršruta nr. 7401 Rīga–Saldus–Kuldīga reisu, kas plkst. 19:45 dodas Kuldīgas virzienā, turpmāk maršrutā Jelgava–Saldus pēcpusdienas reiss no Jelgavas stacijas, kas līdz šim bija plkst. 17.55, tiks sākts divdesmit minūtes ātrāk – plkst. 17.35. Vienlaikus minētā mainītā reisa izpildes laiks tiks palielināts par 8 minūtēm.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7410 Rīga–Kuldīga visu reisu kustības sarakstos turpmāk tiks iekļauta pietura Čāpuļi, lai tuvākajā apkārtnē dzīvojošie pasažieri varētu tajā iekāpt autobusos, kas dodas Rīgas vai Kuldīgas virzienos.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss". Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņojusi ar Kurzemes un Zemgales plānošanas reģioniem.