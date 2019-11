Pasaulslavens uzņēmējs, kurš miljardu impēriju uzbūvējis, laboratorijā izstrādājot dažādas tehnoloģijas, ir supervaroņu filmu varonis Tonijs Stārks jeb Dzelzs vīrs. Paveicies arī citam supervaroņu pasaules tēlam Brūsam Veinam, kura alā uzticams izgudrotājs būvē betmobiļus. Tomēr reālajā dzīvē, ja neskaita retus un ne tuvu tik globāli zināmus izņēmumus, uzņēmēja gars un izgudrotāja ģenialitāte reti kad slēpjas vienā ģimenē vai personā. Visbiežāk zinātnieki un uzņēmēji pārstāv divas dažādas pasaules un vajadzīgs vidutājs, kas tās saved kopā. Turklāt jaunradītie produkti vēl jāieved starptautiskajā tirgū. Eiropā, tostarp arī Latvijā, jau ilgus gadus abas šīs misijas pilda Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN).

Tīkls ir lielākais šāda veida mehānisms, kurā līdzās visām Eiropas valstīm iesaistīti partneri no Argentīnas līdz Japānai un no Indonēzijas līdz ASV. Latvijas zinātniekiem tas dod iespēju starptautiski sadarboties specifiskos pētījumos, kā arī atrast partnerus vietējo un starptautisko uzņēmēju vidū, lai izgudrojumus testētu un laistu tirgū. Savukārt Latvijas uzņēmējiem tas nozīmē iespēju saviem produktiem vai pakalpojumiem piemeklēt tehnoloģijas no vietējā un aizjūru zinātnieku veikuma, tos uzlabojot vai vispār padarot īstenojamus atbilstoši iecerēm.

Būtiski, ka EEN palīdz ne tikai nākamajiem "tonijiem stārkiem" attīstīt augstās tehnoloģijas, bet atbalsta arī citus izgudrojumus un inovācijas, tostarp Latvijā joprojām ļoti būtiskajā kokrūpniecībā un pārtikas ražošanā. Tādējādi ikviens uzņēmējs, kura rūpals ir kazkopība vai žoga dēlīšu izgatavošana, var lūgt un saņemt palīdzību tehnoloģiskas problēmas atrisināšanai, kas paša spēkiem neizdodas. EEN speciālisti palīdzēs problēmas atrisināšanai piemeklēt patlaban labāko zināmo risinājumu Eiropā.

EEN projektā Latvijā piedalās Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Šie pakalpojumi Latvijas uzņēmējiem, organizācijām un citiem interesentiem ir pieejami bez maksas. LTC atbalsta inovācijas, savedot zinātniekus ar kolēģiem un uzņēmējiem citās valstīs. Tas zinātniekiem potenciālos partnerus var piemeklēt gan no plašās EEN datubāzes, gan, ja meklētā tehnoloģija tajā vēl nav iekļauta, izveidojot specifisku pieprasījumu. LIAA savukārt uzņēmējiem palīdz iziet ārpus Latvijas robežām, sniedzot informāciju par Eiropas Savienības politiku, eksporta iespējām un iespējamiem sadarbības partneriem. Lai Latvijas zinātnieku un uzņēmēju izgudrojumus un inovācijas parādītu plašākai publikai un dotu iespēju satikt starptautiskos partnerus, jau vairākus gadus LTC EEN projekta ietvaros piedāvā Inovāciju stendus. Šogad Inovāciju stends tika organizēts tādu Latvijā notiekošo starptautisko izstāžu laikā kā "Baltic Fashion & Textile Riga", "Riga Food 2019" un "Riga Comm 2019".

Inovāciju stendā izstādes "Riga Comm 2019" laikā varēja iepazīties, piemēram, ar vietējā uzņēmuma "Exonicus" izstrādāto medicīniskās palīdzības sniegšanas virtuālās realitātes apmācību platformu "Trauma Simulator", kuru jau izmanto ASV armija. Vajadzīgs tikai elektrības avots, dators un kompakts viedo ierīču komplekts, lai jebkurā pasaules malā izveidotu realitātei maksimāli pietuvinātu mācību klasi pirmās palīdzības sniegšanai. Savukārt vairākos augstākā līmeņa hokeja klubos, kā arī akadēmijās Šveicē un Krievijā par ikdienas palīgu kļuvis jauna tipa hokeja treneris – Latvijas "Winmill" izstrādātā robotizētā treniņu iekārta. Tā spēj izdarīt metienus specifiski norādītās vietās vārtos un uz laukuma noteiktā ātrumā, sekojot līdzi spēlētājiem, pateicoties datorredzes tehnoloģijai. Uzņēmuma pārstāvji plāno ar iekārtu drīzumā iepazīstināt arī NHL klubus.

Pavisam citāds sadarbības piemērs starp divu Latvijas universitāšu institūcijām – RTU Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūtu un Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūtu – ļāvis izstrādāt jauna veida portatīvu ierīci un mākoņdatu servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai. Plašs potenciāli biznesā izmantojamu inovatīvu tehnoloģiju piedāvājums ir arī citām mācību iestādēm. Cita starpā RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieki piedāvā vadības metodes siltumnīcu apgaismojuma sistēmām, kas ļauj ietaupīt elektroenerģiju līdz 30%, saglabājot dārzeņu ražības līmeni, bet Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tapis no šķiedraugiem veidots viegls un izturīgs kompozītmateriāls dronu ražošanai. Ar Eiropas Biznesa atbalsta tīkla palīdzību šīm inovācijām tiek palielināta cerība atrast pareizos uzņēmējus un kļūt par daļu no nākotnes produktiem.

No 28. līdz 30. novembrim visiem interesentiem ir iespēja apmeklēt Inovāciju stendu izstādes "Tech Industry 2019" laikā un redzēt jaunākās inovācijas un pētniecības projektu izstrādnes, kuras tapušas Latvijas augstskolās un pētniecības institūtos.

Plašāk par EEN pakalpojumiem var lasīt šeit.