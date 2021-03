Kuri bijuši lielākie apvienošanās un pārņemšanas darījumi Baltijā pērn?

Ar 148 noslēgtiem darījumiem, 2020. gadā ir saglabājusies salīdzinoši augsta aktivitāte Baltijas uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) darījumos, liecina "Oaklins" apskata dati.

Neskatoties uz pandēmijas radītājiem ierobežojumiem, kas gada vidū darījumu skaitu samazināja par 30%, rudenī un ziemā darījumu skaits pieauga, tāpēc gada griezumā darījumu skaita samazinājums bija tikai 13%.

Kopējā M&A darījumu vērtība Baltijas valstīs pērn pārsniedza 1,4 miljardus eiro. Lielākais noslēgto darījumu skaits (37 darījumi) ir bijis informācijas tehnoloģiju nozarē, kur izteikti dominēja Igaunijā reģistrētas IT kompānijas (29 darījumi). IT nozarē pagājušajā gadā ir bijis lielākais darījumu skaita pieaugums (+19%) salīdzinot ar 2019. gadu.

Ražošanas sektorā salīdzinoši lielāka interese bijusi par Lietuvas uzņēmumiem, bet Latvijā pērn reģistrēts pats apjomīgākais darījums – tas saistīts ar Latvijas valdības lēmumu iegādāties 10,95% "airBaltic" akciju (darījuma vērtība – 250 miljoni eiro).

"Līdzīgi kā Eiropā un pasaulē, pēc krituma pavasarī un vasarā, darījumu aktivitāte arī Baltijā ar jaunu sparu atsākās gada pēdējos mēnešos. Salīdzinot ar 2019. gadu, darījumu kopējā vērtība Eiropā ir pat nedaudz pieaugusi, lai gan darījumu skaits bijis mazāks. Arī Baltijas valstīs aina ir līdzīga, kas ļauj uz šo gadu raudzīties ar piesardzīgu optimismu. Vērtējot katras valsts devumu, īpaši jāizceļ Igaunija, kas saglabājusi savas līderpozīcijas pēc darījumu skaita, – tas skaidrojams ar lielo interesi par IT nozares uzņēmumiem. Lietuvā darījumu skaits pērn ir samazinājies par 11%, bet Latvija turpina būtiski atpalikt no abiem kaimiņiem, arī 2020. gadā uzrādot viszemāko darījumu skaitu," norises tirgū raksturo "Oaklins" partnere Latvijā un "Oaklins" globālās izpildkomitejas pārstāve Valērija Lieģe.

Vērtējot investorus, kas pēdējo gadu laikā ieguldījuši Baltijas valstu uzņēmumos, jāizceļ finanšu investoru lomas pieaugums. Ja 2017. gadā finanšu investoru daļa kopējā darījumu "portfelī" bija tikai 19%, tad pērn tie bija jau 37% (pārējie 63% – stratēģiskie investori). "2020. gada rezultāts lielā mērā skaidrojams ar pandēmijas ietekmi, – kamēr uzņēmumi ir spiesti reorganizēt savu darbību atbilstoši jaunajiem apstākļiem un ieceres par ekspansiju novirzījušās otrajā plānā, ieguldījumu fondiem šis ir laiks, kad var atrast pievilcīgas ieguldījumu iespējas nozarēs un uzņēmumos ar augstu attīstības potenciālu," komentē Lieģe. Vislielākā finanšu investoru intereses pērn bijusi par IT un e-komercijas sektoriem, liecina Mergermarket dati.

Vērtējot Baltijas valstu investoru ieguldījumus ārpus Baltijas, redzams, ka šādu darījumu skaits pēdējo trīs gadu laikā ir sarucis - pērn kopumā reģistrēti 25 šādi darījumi, no kuriem aptuveni puse bija informācijas tehnoloģiju sektorā. Darījuma summas ziņā būtiskākais no tiem – Lietuvas lielveikalu operators "Consul Trade House" vienojies par Ukrainas lielveikalu ķēdes Billa Ukraine pārņemšanu par 40 miljoniem eiro, tomēr būtiski ņemt vērā, ka noslēgto darījumu summas bieži netiek atklātas publiski.

Starp ārzemju uzņēmumu investīcijām Baltijas tirgū viens no zināmākajiem 2020. gada darījumiem ir Norvēģijā reģistrētā "Kahoot!" veiktā investīcija Igaunijas IT uzņēmumā "Drops". Baltijas ietvaros, Igauņu uzņēmums "My Fitness" pērn pārņēmis lietuviešu fitnesa klubu operatoru "Gym Plius", kā arī Latvijas "RePharm" iegādājās Lietuvas vadošo privāto klīniku ķēdi "MediCa Group", kuru pircēja piesaistē un darījuma noslēgšanā konsultēja "Oaklins".

Latvijā jāizceļ darījums, kura rezultātā Baltijas privātā kapitāla fondam "Baltcap" piederošais "Coffee Address Holding" iegādājās Latvijas kafijas aparātu tīkla operatoru "Kafe Serviss" – šajā darījumā "Oaklins" konsultēja pircēju.

