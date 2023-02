Kuri bijuši nozīmīgākie uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumi Baltijas valstīs pērn?

Baltijas valstīs strādājošie programmēšanas un interneta uzņēmumi kopumā radījuši lielāko investoru interesi (49 darījumi), kam seko pakalpojumu, ražošanas un enerģētikas nozares. Enerģētikas nozare ir vienīgā, kur investoru interese ir saglabājusies nemainīga – vēsturiski darījumu skaits svārstījās ap pieciem darījumiem gadā, bet 2021. un 2022. gados enerģētikas sektors piedzīvoja ap 15 darījumiem katrā gadā. Pārējās nozarēs darījumu skaits pērn ir samazinājies.

"Līdzīgi kā Eiropā, arī Baltijas valstīs interese no investoru puses pērn bija nogaidoša. Galvenie iemesli – ģeopolitiskā nestabilitāte Krievijas uzsāktā kara dēļ un nepieredzēti augstā inflācija. Lai arī darījumu skaits un apjoms bija zemāki, nekā gadu iepriekš, investoriem aizvien saglabājās salīdzinoši augsta interese par Baltijas uzņēmumiem, it īpaši IT nozarē, kā arī par atjaunīgās enerģijas projektiem. Diemžēl Latvijai pagaidām nav izdevies pietuvoties saviem abiem kaimiņiem M&A darījumu aktivitātes ziņā, – lai arī mūsu valstī ir vairāki ļoti spilgti un globāli konkurētspējīgi zīmoli, Lietuvā un Igaunijā šādu uzņēmumu skaits ir lielāks. Tāpēc arī ieguldījumi pamatā nonāk kaimiņvalstu uzņēmumos," norises tirgū raksturo "Oaklins" partnere Latvijā un "Oaklins" globālās izpildkomitejas pārstāve Valērija Lieģe.

"Oaklins" Baltijas valstīs pērn palīdzēja noslēgt kopumā 12 M&A darījumus, kas ir lielākais darījumu skaits Baltijā. Kā viens no nozīmīgiem un pamanītiem 2022. gada darījumiem Latvijā, eksperti min SIA "Telia Latvija" iegādi, kuru pārņēma tehnoloģiju un izklaides uzņēmums "Tet". Tāpat jāuzsver arī veiksmīga dabīgās kosmētikas ražotāja "Bio2You" pārdošana Lietuvas privātā kapitāla fondam "INVL Baltic Growth Fund".

Vērtējot 2022. gada piecus lielākos darījumus, Lieģe izceļ 2 darījumus tehnoloģiju jomā, 2 enerģētikā un vienu veselības aprūpes nozarē. Tehnoloģiju jomā lielākā investīcija 628 miljonu eiro apmērā pērn ieguldīta transporta pakalpojumu un piegādes uzņēmumā Bolt (ieguldītājs – "Sequoia" Capital).

92 miljoni eiro tika ieguldīti Lietuvas kiberdrošības uzņēmumā "Nord Security", kas pērn kļuva par otro "vienradzi" Lietuvā (galvenais investors bija Novator Ventures).

Enerģētikas sektorā starp lielākajiem darījumiem jāpiemin Lietuvas "Ignitis Group" ieguldījums 213 miljonu eiro apmērā vairākos saules enerģijas projektos Latvijā, kā arī ieguldījums 200 miljonu eiro apmērā atjaunīgās enerģijas ražošanas uzņēmumā "Sunly" (Igaunija).

Savukārt veselības aprūpes jomā eksperti izceļ darījumu 406 miljonu eiro apmērā, kurā Lietuvas "Euroapotheca" īstenoja Zviedrijas aptieku uzņēmumu "Euroapotheca Apoteksgruppen" un "Oriola Kronans Apotek" apvienošanos.