Kuri ir lielākie darba devēji būvniecības nozarē?

Būvniecības nozare aizvadītajā gadā ar darba vietām nodrošinājusi vairāk nekā 63 tūkstošus darbinieku, liecina "Lursoft" pētījuma dati. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskoto informāciju, kopējais strādājošo skaits nozarē gada laikā sarucis par teju 700.

Iepriekš kopējam darbinieku skaitam nozarē bijusi tendence ik gadu pieaugt, 2020. gadā pārsniedzot pat 64 tūkstošus nodarbināto, taču pēdējos divos gados atkal vērojams kritums.

Analizējot datus par nodarbināto skaitu būvniecības nozares apakšnozarēs, redzams, ka gan ēku būvniecībā, gan arī specializēto būvdarbu jomā strādājošo skaits ir ļoti līdzīgs, savukārt inženierbūvniecībā nodarbināto ir mazāk.

Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn darbinieku skaita kritums vērojams visās būvniecības apakšnozarēs. Vislielākais tas bijis inženierbūvniecībā, kur aizvadītajā gadā, balstoties uz VID publiskoto informāciju, bijis par 2,44% mazāk darbinieku nekā gadu iepriekš.

"Lursoft" izpētījis, ka darbinieku skaita kritums pēdējos gados reģistrēts arī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", kas pēc darbinieku skaita ir ne tikai lielākais inženierbūvniecības, bet arī lielākais būvniecības nozarē reģistrētais uzņēmums Latvijā 2022. gadā.

Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, pagājušajā gadā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" strādāja 1177 darbinieki. Tas ir par 2,57% mazāk nekā pirms gada un par teju 8% mazāk nekā 2020. gadā. Lursoft izpētījis, ka 2022. gadā ne tikai sarucis VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbinieku skaits, bet arī apgrozījums un peļņa.

Uzņēmuma iesniegtajā gada pārskatā redzams, ka tas pagājušajā gadā apgrozīja 78,49 miljonus eiro, kas ir par 7,76% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušo gadu VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" noslēdzis ar 1,36 tūkstošu eiro peļņu (2021. gadā peļņa – 3,94 miljoni eiro).

"Lursoft" dati atklāj, ka Rīgā, kur reģistrēts arī VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", reģistrētie būvniecības uzņēmumi 2022. gadā ar darba vietām kopā nodrošināja teju 29,5 tūkstošus darbinieku jeb 46,76% no kopējā strādājošo skaita nozarē.

Vairāk nekā 13% no visiem darbiniekiem nodarbināti Pierīgā reģistrētajos būvniecības uzņēmumos. "Lursoft" izpētījis, ka līdzīgs strādājošo skaits pērn bijis arī Kurzemē, savukārt vismazākais – Latgalē (6,56% no kopējā būvniecības nozarē nodarbināto personu skaita).

Tāpat kā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" gadījumā, darbinieku skaits pērn sarucis vēl 26 uzņēmumos, kas iekļauti starp TOP 50 lielākajiem darba devējiem būvniecības nozarē. Visbūtiskākais darbinieku skaita kritums aizvadītajā gadā reģistrēts Smiltenes novada uzņēmumā SIA "8 CBR".

Balstoties uz VID publiskotajiem datiem, 2021. gadā uzņēmumā strādāja 319 darbinieki, bet pērn – 180. Līdz ar darbinieku skaita kritumu samazinājies gan uzņēmuma samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopējais apjoms, taču, rēķinot pēc nodokļu iemaksu apjoma uz vienu strādājošo, to apjoms pērn palielinājies.

"Lursoft" aprēķinājis, ka 2021. gadā SIA "8 CBR" uz vienu darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksāja 5,48 tūkstošus eiro, bet pērn – 6,14 tūkstošus eiro. Palielinājies arī samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms uz vienu strādājošo, kas audzis no 2,77 tūkstošiem eiro 2021. gadā līdz 3,25 tūkstošiem eiro pērn. "Lursoft" dati rāda, ka SIA "8 CBR" gadījumā vidējās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku pērn bijušas augstākas nekā ceļu un maģistrāļu būvniecības nozarē vidēji.

VID publiskotie dati rāda, ka teju tikpat straujš darbinieku skaita samazinājums starp TOP 50 lielākajiem darba devējiem būvniecībā bijis arī SIA "Civinity engineering LV". Ja 2021. gadā uzņēmumā strādāja 205 darbinieki, tad aizvadītajā gadā – 124. Gada laikā tas ir samazinājums par teju 40%.

"Lursoft" izpētījis, ka pagājušajā gadā SIA "Civinity engineering LV" apgrozījums samazinājies par 36,8%, sarūkot līdz 3,65 miljoniem eiro, un uzņēmums jau piekto gadu pēc kārtas strādājis ar zaudējumiem. Pērn tie sasniedza 145,71 tūkstoti eiro.

"Šādu rezultātu galvenokārt radīja 2022. gadā uzsāktie pārkārtošanās procesi, kuru ietvaros tika nokomplektēts apkalpojošais personāls: santehniķi, elektriķi, namdari, ugunsdzēsības speciālisti, vājstrāvas speciālisti u.c.," norādīts uzņēmuma iesniegtajā vadības ziņojumā.

Atšķirībā no iepriekšminētajiem uzņēmumiem, starp TOP 50 lielākajiem darba devējiem būvniecības nozarē arī vairākas kompānijas, kurās nodarbināto skaits 2022. gadā audzis. Lursoft izpētījis, ka visstraujākais darbinieku skaita pieaugums pērn reģistrēts SIA "Pillar Construction". VID publiskotie dati rāda, ka 2021. gadā uzņēmumā strādāja 69 darbinieki, bet aizvadītajā gadā to skaits palielinājies jau līdz 132, kas gada laikā ir pieaugums par 91,30%.

Līdz ar darbinieku skaitu arī teju dubultojušās SIA "Pillar Construction" kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja 2021. gadā tas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksāja 549,39 tūkstošus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī 298,99 tūkstošus eiro, tad 2022. gadā jau, attiecīgi, 1,08 miljonus eiro un 585,34 tūkstošus eiro. Raksta tapšanas laikā uzņēmuma pārskats par saimnieciskās darbības finanšu rezultātiem 2022. gadā vēl nebija pieejams.

Ievērojams darbinieku skaita pieaugums aizvadītajā gadā reģistrēts arī līderu saraksta 41. vietā esošajam SIA "Nord X", rāda Lursoft dati. Gada laikā uzņēmumā strādājošo skaits audzis no 74 darbiniekiem 2021. gadā līdz 136 pērn. SIA "Nord X", kura pamatdarbības veids ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība ar specializāciju betonēšanas, stiegrošanas un dzelzsbetona konstrukciju montāžas darbos, 2022. gadā palielinājis apgrozījumu līdz 8,49 miljoniem eiro (+75,32% pret 2021. gadu), gadu noslēdzot ar 21,16 tūkstošu eiro peļņu pēc nodokļu nomaksas.

2022. gadā SIA "Nord X" pabeidzis darbus vairākos objektos, tostarp biroja ēkā Mihaila Tāla ielā 1, Rīgā, Dr. Mauriņa klīnikas jaunbūvē Rīgā, izglītības un sporta centra projektēšanas un būvdarbus Alūksnē, Jāņkalna ielā 17A, Darba ielā un Lielā Ezera ielā 24A. "Uzņēmums 2022. gadā turpināja strādāt pie savas nozares profesionāļu komandas stiprināšanas, piesaistot jaunus speciālistus ar augstu kvalifikāciju," teikts SIA "Nord X" vadības ziņojumā.

"Lursoft" dati rāda, ka 29 no TOP 50 lielākajiem darba devējiem būvniecības nozarē reģistrēti Rīgā, tomēr līderu sarakstā neiztrūkst arī uzņēmumi no reģioniem. Piemēram, TOP 50 vidū ar 3 uzņēmumiem pārstāvēta Liepāja, ar 2 – Jelgava, Rēzekne, Salaspils un Jēkabpils novadi.

Otrs lielākais darba devējs būvniecības nozarē 2022. gadā bijis AS "UPB" no Liepājas. Analizējot VID publiskotos datus, gan redzams, ka pagājušajā gadā strādājošo skaits AS "UPB" sarucis par 14,34%. Jānorāda, ka nodarbināto skaits samazinājies arī abos pārējos Liepājas būvniecības uzņēmumos, kas ierindojas starp TOP 50 lielākajiem darba devējiem nozarē, – SIA "CTB" (-20,85%) un SIA "Ritex Modular Construction" (-12,87%).

Pēdējais no tiem, SIA "Ritex Modular Construction", nodarbojas ar koka māju projektēšanu un ražošanu. Lursoft pieejamais gada pārskats liecina, ka būvniecības darbi ārpus Latvijas pērn nodrošinājuši 95,12% no SIA "Ritex Modular Construction" kopējā apgrozījuma. Pagājušajā gadā uzņēmums palielinājis savu apgrozījumu par 37,35%, rādītājam sasniedzot 8,05 miljonus eiro. Pēc nodokļu nomaksas tas guvis 76,74 tūkstošu eiro lielu peļņu. Uzņēmumā 2022. gadā strādāja 149 darbinieki.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka vismaz 100 strādājošie aizvadītajā gadā reģistrēti 64 būvniecības uzņēmumos, kas ir tikpat, cik gadu iepriekš.

Lai arī Latgalē reģistrētie būvniecības uzņēmumi nodarbina mazāku strādājošo skaitu nekā, piemēram, Vidzemē vai Kurzemē reģistrētie, Lursoft pētījuma dati rāda, ka 2022. gadā bez Pierīgas vēl tikai Latgalē TOP 10 lielākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem fiksēts darbinieku skaita pieaugums. Darbinieku skaits pagājušajā gadā audzis ne tikai Latgales un Pierīgas TOP 10 lielākajos uzņēmumos, bet arī abos reģionos reģistrētajos būvniecības nozares uzņēmumos kopumā.

"Lursoft" izpētījis, ka aizvadītajā gadā nodarbināto skaits Latgales TOP 10 būvniecības nozares uzņēmumos audzis par 20,96%, sasniedzot 1131 strādājošo. Dati liecina, ka Kurzemē nodarbināto skaits TOP 10 būvniecības uzņēmumos gada laikā sarucis par 7,88%, Vidzemē – par 13,06%, bet Zemgalē par 1,49%.

Darbinieku skaita ziņā lielākais būvniecības nozares uzņēmums Latgalē 2022. gadā bijis SIA "ACBR", kas pagājušajā gadā ar darba vietām nodrošināja 382 darbiniekus, par 69,03% vairāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinot ar 2021. gadu, pērn audzis gan uzņēmuma veikto valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu apmērs uz vienu strādājošo, saglabājoties tam nozares vidējo nodokļu iemaksu līmenī.

Raksta tapšanas brīdī uzņēmuma jaunākais gada pārskats vēl nebija pieejams, taču Lursoft izziņā redzams, ka aizvadītajā gadā SIA "ACBR" uzvarējis vairāk nekā 20 publisko iepirkumu konkursos.

Gan Kurzemes, gan Vidzemes, Zemgales un Pierīgas lielāko būvniecības nozares darba devēju sarakstu 1. vietā esošo uzņēmumu darbinieku skaits 2022. gadā sarucis.



Lursoft dati rāda, ka reģionu TOP 10 darba devēju vidū visievērojamākais strādājošo skaita kritums 2022. gadā reģistrēts jau iepriekšminētajam SIA "8 CBR", savukārt ievērojamākais pieaugums bijis Rēzeknē reģistrētajam galdniecības uzņēmumam SIA "JA Tehnika".

Ja 2021. gadā uzņēmumā strādāja 48 darbinieki, tad aizvadītajā gadā – jau 86. "Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka 2022. gadā arī būtiski palielinājies SIA "JA Tehnika" apgrozījums, rādītājam sasniedzot 2,7 miljonus eiro (2021. gadā – 0,79 miljonus eiro).