Kuri veikali lielajos tirdzniecības centros varēs atsākt darbu?

Veikalu skaits, kuri saskaņā ar šodien Ministru kabineta sēdē nolemto varēs atsākt darbu, lielajos tirdzniecības centros būtiski atšķiras, taču kopumā tirdzniecības centru pārstāvji šo soli vērtē atzinīgi.

Līdz ar valdības lēmumu, ievērojot epidemioloģiskās prasības, "Galerijā Centrs" darbu no 20. maija atsāks 3 veikali - "H&M" (ieeja no Valņu ielas), "Douglas" (ieeja no Audēju ielas) un "Daniele Donati" (no Kalēju ielas), stāsta "Galerija Centrs" vadītāja Iveta Priedīte.

""Mēs novērtējam, ka valdība ir sadzirdējusi tirdzniecības centru "balsi". Iespēja atvērt veikalus, kam ir ieeja no ielas, ir pirmais nopietnais solis virzienā uz to, lai tirdzniecības centri atkal varētu strādāt. Mēs arī turpināsim aktīvi iesaistīties dialogā ar valdību un meklēsim vēl jaunas iespējas likuma ietvaros," uzsver Priedīte.

"Iepirkšanās un izklaides centram "Akropole" ir 14 veikalu, kuros ir iespējams iekļūt no iepirkšanās centra ārpuses, kā to paredz jaunākie Ministru Kabineta (MK) noteikumu grozījumi, stāsta "Akropoles" vadītāja Zane Kaktiņa, uzsverot, ka tirdzniecības centrs šobrīd apzina viņu iespējas atsākt darbību atbilstoši jaunākajiem grozījumiem. "Šie 14 nomnieki ir apmeklētāju vidū ļoti iecienīti apģērbu un apavu veikali. Par precīzu nomnieku sarakstu informēsim tuvākajā laikā," viņa piebilda.



Savukārt "Domina Shopping" direktore Dina Bunce stāsta, ka ir vairāki veikali ar atsevišķām ieejām, starp kuriem lielākie ir "Sportland" un "Jysk".

"Ņemot vērā, ka valdība šo lēmuma pieņēma pirms pāris stundām, vēl nevaram komentēt, kuri tieši nomnieki atsāks darbu, sniedzot pakalpojumus cilvēkiem no atsevišķām ieejām. Kopumā šo nelielo soli, kuru valdība spērusi pretim uzņēmējiem, vērtējam apmierinoši. Vienlaikus tas joprojām ir nepietiekami, jo konkurence nozarē joprojām ir sašķobīta, lielākā daļa veikalu paliek slēgti un cilvēkiem joprojām nav pieejams vairums preču, kuras vēlas iegādāties klātienē. Mūsu pozīcija nav mainījusies – uzstājam uz visu tirdzniecības centru veikalu atvēršanu pilnā apjomā, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, tajā skaitā svaigā gaisa nodrošināšanu," uzsver Bunce.

Savukārt tirdzniecības centrā "Galleria Riga" ir divi veikali ar atsevišķu ieeju no ielas – "H&M" un "COS". "Tie arī būs vienīgie modes preču veikali, kas likumā noteiktajā kārtībā varēs atsākt tirdzniecību klātienē," stāsta tirdzniecības centra vadītāja Zane Šulca, uzsverot, ka tirdzniecības centrs papildu risinājumus atvērtu modes preču veikalu skaita palielināšanai nemeklēsim, jo tas nav iespējams ēkas specifikas un infrastruktūras dēļ.

Tirdzniecības centrā "Mols" pēc noteikumu stāšanās spēkā klientu apkalpošanu veikala telpās plāno atsākt veikals "Jysk", kuram tirdzniecības centrā ir atsevišķa ārējā ieeja, informē centra pārstāvji.

Jau ziņots, ka otrdien Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātos grozījumus noteikumos, kas ļauj atsākt strādāt tiem veikaliem lielajos tirdzniecības centros, kuros apmeklētājiem ir nodrošināta atsevišķa ārējā piekļuve (ārējā ieeja) tirdzniecības vietai.