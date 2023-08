Kurš līderis? Publicēts pasaules vērtīgāko uzņēmumu saraksts

Tehnoloģiju giganti "Apple" un "Microsoft" jūlija beigās saglabājuši savus pasaules vērtīgāko uzņēmumu titulus, vērtējot pēc tirgus kapitalizācijas, raksta ārvalstu mediji.

"Apple" pagājušajā mēnesī kļuva par pirmo uzņēmumu pasaulē, kas sasniedza 3 triljonu dolāru tirgus vērtību, ko veicināja cerības par uzņēmuma paplašināšanos jaunos tirgos un cerības uz mērenāku ASV procentu likmju paaugstināšanas tempu.

Tāpat kopējo tirgus noskaņojumu uzlaboja spēcīgie tādu uzņēmumu ceturkšņa ieņēmumi kā "Alphabet", "Meta Platforms", "Intel" un citi.

"Delfi Bizness" jau rakstīja, ka daudzi tehnoloģiju uzņēmumi iepriecinājuši investorus, publicējot spēcīgus ceturkšņa rezultātus.

"Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka šogad ir sācies jauns tehnoloģiju buļļu tirgus, un mēs uzskatām, ka mākslīgā intelekta zelta drudzis ir "1995. gada brīdis", kas līdzinās interneta sākuma momentam, nevis 1999./2000. gada burbuļa brīdis," uzsver "Wedbush" analītiķis Dens Ivess.

Finanšu sektorā ieguvējs ir "JP Morgan Chase ", kura vērtība pagājušajā mēnesī pieauga par aptuveni 8,6%, jo lielākais ASV aizdevējs ievērojami nopelnīja no aizņēmēju procentu maksājumiem un guva labumu no "First Republic Bank" iegādes.