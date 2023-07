Kuru nozaru uzņēmumiem šogad visbiežāk apturēta saimnieciskā darbība?

Saimnieciskās darbības apturēšana ir viena no nepatīkamākajām situācijām, ar kuru var nākties saskarties uzņēmumam. Šādā gadījumā nodokļu maksātājam ir aizliegts pildīt maksājumu saistības un veikt darījumus. Svarīgi, ka šis ierobežojums jāņem vērā arī uzņēmuma sadarbības partneriem, jo sadarbību ar uzņēmumu, kuram apturēta saimnieciskā darbība, turpināt nedrīkst.

"Lursoft" izpētījis, ka šogad pirmā pusgada laikā saimnieciskā darbība apturēta jau vairāk nekā 1600 uzņēmumiem. Pērn visa gada laikā – 4217 uzņēmumiem, savukārt 2021. gadā – 4893. Jānorāda, ka iemesli Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumam par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu var būt vairāki, tostarp:

Uzņēmums izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;Nodokļu maksātājs nodarbina personas, ar kurām nav noslēgts rakstveida līgums;Darbiniekiem tiek izmaksātas "aplokšņu algas";Nodokļu maksātājs nesadarbojas, neiesniedz dokumentus un nereaģē uz VID prasībām;U.c. gadījumi.

Vienlaikus jāatzīmē, ka arī pats uzņēmums var lemt un iesniegt VID iesniegumu par saimnieciskās darbības apturēšanu, piemēram, darbības apturēšana uz laiku, bet prakse liecina, ka šo gadījumu skaits ir salīdzinoši neliels.

Ja saimnieciskās darbības apturēšana ir pēdējā pazīme tam, ka ar konkrēto uzņēmumu turpmāk vairs nedrīkst slēgt darījumus, Lursoft vērš uzmanību, ka ir arī vairāki citi signāli, kas jau savlaicīgāk ļauj uzzināt, ka turpmākās sadarbības nosacījumus ar konkrēto uzņēmumu jāpārskata. Piemēram, nodokļu parādi, aktīvi nodrošinājumi, gada pārskatu neiesniegšana, kavēti maksājumi, spēkā stājušies VID pieņemtie lēmumi par konstatētiem pārkāpumiem uzņēmuma darbībā u.c.

"Lursoft" izpētījis, ka no visiem uzņēmumiem, kam šogad apturēta saimnieciskā darbība, absolūtajam vairākumam, t.i., 93%, ir reģistrēti aktīvi nodrošinājumi. Tikai piektā daļa no uzņēmumiem, kuriem pirmajā pusgadā apturēta saimnieciskā darbība, iesniegusi pārskatu par 2021. gadu, savukārt pārskatu par aizvadīto gadu iesniegusi mazāk nekā desmitā daļa. Tas vien atkārtoti apliecina to, ka svarīga ir gan rūpīga pirmreizējā jauno klientu un piegādātāju izpēte, gan arī pastāvīga esošo klientu uzraudzība, lai dažādu risku gadījumā izvērtētu turpmākās sadarbības nosacījumus.

Tas svarīgi arī tāpēc, ka ne vienmēr labi finanšu rezultāti garantēti izslēdz biznesa riskus sadarbībai. Lursoft izpētījis, ka no visiem uzņēmumiem, kam šogad apturēta saimnieciskā darbība, 11 uzņēmumiem apgrozījums 2021. gadā pārsniedza 1 milj. EUR, atsevišķi no tiem nodarbināja vairākus desmitus darbinieku. Vienlaikus jānorāda, ka pārskatus par 2022. gadu neviens no šiem uzņēmumiem līdz šim nav iesniedzis un vairākums no tiem uzkrājuši ievērojamus nodokļu parādus.

Tā, piemēram, 2016. gadā dibinātais degvielas mazumtirgotājs SIA "NetOil" vēl aizpērn bija palielinājis apgrozījumu līdz nepilniem 5 milj. EUR un nodarbināja 15 darbiniekus. Lursoft izziņas informācija liecina, ka 2021. gada jūlijā SIA "NetOil" arī saņēmis nepilnus 37 tūkst. EUR lielu grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai Covid-19 pandēmijas laikā, taču 2022. gada decembrī zvērināts tiesu izpildītājs piemērojis uzņēmumam aizliegumu visa veida pārreģistrācijai, savukārt šogad vēl trīs nodrošinājumus uzņēmumam piemērojis arī VID. Jau ilgstoši SIA "NetOil" reģistrēti nodokļu parādi, taču pagājušā gada augustā tā apmērs strauji pieaudzis no 13,14 tūkst. EUR līdz 733,2 tūkst. EUR. Šobrīd uzņēmuma nodokļu parāda summa sasniegusi 768,6 tūkst. EUR. Lēmumu par SIA "NetOil" saimnieciskās darbības apturēšanu VID pieņēmis š.g. martā. No visiem uzņēmumiem, kuru patiesais labuma guvējs ir SIA "NetOil" īpašnieks Andrejs Maksimovs, šis gan ir vienīgais uzņēmums, kuram patlaban apturēta saimnieciskā darbība.

Atšķirībā no degvielas mazumtirgotāja SIA "NetOil", kas, neskatoties uz apgrozījuma pieaugumu, aizpērn strādājis ar zaudējumiem, SIA "Top Timber" 2021. gadā būtiski palielinājis savu apgrozījumu, kā arī gadu noslēdzis ar peļņu. Lursoft Multi atskaites dati rāda, ka vēl 2020. gadā SIA "Top Timber" apgrozīja 202,46 tūkst. EUR, bet gadu vēlāk tā apgrozījums bija pieaudzis līdz 3,67 milj. EUR. Aizpagājušo gadu vairumtirgotājs noslēdza ar nepilnus 15 tūkst. EUR lielu peļņu. Šogad aprīlī uzņēmumam nodrošinājumu piemērojis zvērināts tiesu izpildītājs, mēnesi vēlāk – arī VID, savukārt vēl pēc mēneša apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība. Lursoft pieejamā informācija liecina, ka vien pagājušā gada oktobrī un novembrī SIA "Top Timber" nodokļu parāds pārsniedza 5 tūkst. EUR.

Lursoft izpētījis, ka vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē, kurā darbojās arī SIA "Top Timber", šī gada pirmajā pusgadā reģistrēts vislielākais skaits uzņēmumu, kuriem apturēta saimnieciskā darbība. Otrs lielākais skaits ar uzņēmumiem, kuriem apturēta saimnieciskā darbība, reģistrēts būvniecībā.

Jānorāda, ka šobrīd saimnieciskā darbība apturēta kopumā 10 253 uzņēmumiem, no tiem 27,48% pārstāv tirdzniecības sektoru, bet vēl 11,10% – būvniecību.

Lursoft dati rāda, ka abas nozares skaitliski visvairāk ir arī starp uzņēmumiem, kuriem šogad apturēta saimnieciskā darbība.

Nozares, kurās ir visvairāk uzņēmumu, kam 2023. gada pirmajos sešos mēnešos apturēta saimnieciskā darbība:



Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

Būvniecība;

Transports un uzglabāšana;

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;

Apstrādes rūpniecība.

Vidējais vecums uzņēmumiem, kam šogad apturēta saimnieciskā darbība, ir 7 gadi. To vidū, kā rāda Lursoft apkopotā informācija, arī 63 uzņēmumi, kas reģistrēti vien pagājušajā gadā.

Vairāk nekā puse no šiem uzņēmumiem ir mazkapitāla SIA, taču starp pagājušajā gadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kam šogad apturēta saimnieciskā darbība, ir arī SIA “Stock Seller” no Ādažu novada, kura reģistrēto pamatkapitālu veido 200 tūkst. EUR. Jāuzsver gan, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība apturēta š.g. 31. martā, taču jau nepilnas divas nedēļas vēlāk tā atjaunota. Lursoft izziņas informācija atklāj, ka uz šo periodu uzņēmumam bija aktīvs arī VID piemērotais aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai. Lursoft dati rāda, ka no visiem uzņēmumiem, kuriem šogad apturēta saimnieciskā darbība, 92 gadījumos saimnieciskā darbība šobrīd jau atjaunota.

SIA “Stock Seller” pieder Alisei Novikovai (25%) un Otmakhovu ģimenei no Krievijas. Jānorāda, ka ārvalstu kapitāls reģistrēts teju piektajai daļai no visiem uzņēmumiem, kam šogad apturēta saimnieciskā darbība.