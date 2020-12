LAA: nākotnē tiks novērsta iespēja saņemt dubultu atmaksu par ārstniecības čekiem

Grozījumos likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) nosakot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības saņemt, bet apdrošinātājiem – sniegt informāciju par apmaksātajiem medicīnas pakalpojumu čekiem, tiks novērsta iespēja, ka iedzīvotāji kā savus attaisnotos izdevumus var uzrādīt arī tādus medicīnisko pakalpojumu čekus, par ko jau patiesībā samaksājis apdrošinātājs, informē Latvijas Apdrošinātāju asociācija.

Tādējādi tiks novērsta iespēja, ka par vienu un to pašu čeku var saņemt dubultu atlīdzību – gan no apdrošinātāja, gan no valsts budžeta.

Grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), kas tika pieņemti Saeimā nākamā gada valsts budžeta likumu paketē 27. novembrī, nosaka pienākumu apdrošināšanas sabiedrībām pēc rakstiska pieprasījuma sniegt VID informāciju par fiziskajai personai saskaņā ar konkrētu attaisnojuma dokumentu atlīdzināto un nesegto medicīnas un ārstniecības pakalpojuma daļu.

Minēto informāciju apdrošināšanas sabiedrībām VID pieprasīs tikai šaubu gadījumā, lai konstatētu deklarācijā iekļauto attaisnoto izdevumu pamatotību, tādējādi novēršot nepamatotu IIN atmaksu. Tas ļaus VID izslēgt no attaisnoto izdevumu summas čekus, par ko cilvēks jau ir saņēmis atmaksu no apdrošinātāja veselības apdrošināšanas līguma ietvaros, vai arī koriģēt summu, ja saņemta daļēja atmaksa.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) pilnībā atbalsta plānoto informācijas apmaiņu, vienlaikus uzsverot, ka likuma normu ieviešanai dzīvē ir dots pietiekami ilgs termiņš – gads – un tas būtu jāizmanto, lai izveidotu modernu un efektīvu informācijas apmaiņas tehnoloģisko risinājumu, kas izslēgtu manuālo darbu gan VID, gan apdrošinātāju pusē.

"Diemžēl nepilnīgas informācijas aprites dēļ negodprātīgiem cilvēkiem bija iespēja pieprasīt no valsts IIN atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, par ko viņi paši nemaz nebija maksājuši, jo šos izdevumus bija jau sedzis apdrošinātājs," stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins.

"Sakārtojot informācijas pieprasīšanas un sniegšanas tiesības, tiks novērsta valsts budžeta līdzekļu atmaksa tur, kur tā nepienākas. Apdrošinātāji ir ieinteresēti aktuālas un pilnvērtīgas informācijas aprites nodrošināšanā ar valsts institūcijām, lai abām pusēm darbu padarītu efektīvāku un līdzekļu izlietojumu – racionālāk," piebilst Abāšins.

Likuma regulējums par informācijas apmaiņu stāsies spēkā no 2022. gada 1. janvāra par 2022. taksācijas gadu un turpmākajiem gadiem.