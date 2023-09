Labam mārketingam jābūt ātram, saka ukraiņu godalgotās reklāmas aģentūras 'banda' partneris

2022. gadā, 20 dienas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, labi zināmās pasaules vietās cilvēki ieraudzīja aicinājumu "būt drosmīgiem kā Ukraina" (tulkojumā no angļu valodas – "Be Brave Like Ukraine"). Ņujorkas Taimskvērā, Londonas metro stacijā, Toronto vecpilsētā un citās vairāk nekā 140 pilsētās bija redzamas izkārtnes ar šo saukli Ukrainas karoga krāsās.

Uzsaukuma mērķis bija pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību Ukrainas un ukraiņu drosmei rīcībā, idejās un izturībā, cīnoties pret Krievijas pilna mēroga militāro iebrukumu valstī.

Projektu brīvprātīgi un bez maksas radīja ukraiņu zīmolvedības un reklāmas aģentūra "banda", kuras skaudrais vēstījums un vēlme pastāstīt par to, kas notiek Ukrainā, palīdzēja nostiprināt drosmi kā Ukrainas valsts zīmola sastāvdaļu.

Aģentūras izveidotā mājaslapa "brave.ua", kurā tā izvietoja brīvpieejas vizuālos un multimediju materiālus, kā arī atsauces uz ukraiņu drosmes piemēriem, guva lielu atsaucību populāros starptautiskajos medijos. Kampaņas tēmturiem bijis vairāk nekā miljards skatījumu tiešsaistē un tikpat daudz arī vidē. Projekts bija tik veiksmīgs, ka kļuva par redzamāko vides reklāmas kampaņu Ukrainas vēsturē.

Neilgi pirms piektdien, 22. septembrī, Tallinā notiekošā Baltijas Zīmolu foruma, kurā reklāmas industrijas pārstāvji diskutēs par mūsdienu informācijas vidi, riskiem un drosmīgu mārketingu, "Delfi Bizness" runāja ar aģentūras "banda" radošo vadītāju un partneri Maksimu Boritko.