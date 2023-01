Lai mazinātu rindas VZD, piedāvā atsevišķas būves reģistrēt bez kadastrālās uzmērīšanas

Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests (VZD) piedāvā vairākus risinājumus, kas vērsti uz rindu samazināšanu VZD pakalpojumu saņemšanai. Tās arvien nav mazinājušās, cilvēkiem steidzot nodot ekspluatācijā būves, lai izvairītos no paaugstināta nodokļa maksāšanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2022. gada otrajā pusgadā dažādu faktoru ietekmē strauji pieauga pieprasījums pēc VZD būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma, atgādina Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

Jau vēstīts, ka viens no iemesliem ir normatīvu grozījumi. Tie paredz, ka no 2022. gada 1.oktobra ekspluatācijā nenodotām būvēm, kuru būvniecība ir sākta līdz 2014.gada 1.oktobrim, un tādējādi ir pārsniegts maksimālais normatīvajos aktos paredzētais būvniecības termiņš - astoņi gadi -, ir jāpiemēro augstākā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme - 3% no kadastrālās vērtības.

Lai no tā izvairītos, īpašniekiem ir vai nu jāpagarina būvatļauja vai jānodod būve ekspluatācijā. Tomēr problēmas radušās ar iespēju ātri veikt būvju apsekošanu un sakārtot dokumentāciju VZD un citās institūcijās.

Un vēl pagājušā gada novembrī VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka situāciju vērtēja kā sarežģītu. Pieprasījums ēku nodošanai ekspluatācijā bija ļoti augsts ir visā Latvijas teritorijā.

Tagad VZD un TM piedāvā vairākus risinājumus situācijas stabilizēšanai:

- Vienkāršu būvju reģistrācija bez būves kadastrālās uzmērīšanas. Ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredzētu vienkāršotās pārbūves, kā arī pirmās un otrās grupas palīgēkas reģistrēt no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) datiem un dokumentiem un arī nepabeigtas jaunbūves reģistrēt uz īpašnieka deklarācijas un būvniecības dokumentu pamata. MK noteikumu grozījumus ir plānots izskatīt MK sēdē 17.janvārī.

- Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa un metodoloģijas efektivizēšana. Šim risinājumam ir nepieciešami jauni BKU noteikumi, kas šobrīd tiek saskaņoti ar iesaistītajām institūcijām un plānots, ka tos varētu izskatīti valdības sēdē februārī. Šo izmaiņu rezultātā tiktu vienkāršota uzmērīšana apvidū (I grupas būvēm tikai ārpuses uzmērīšana), tāpat paredzēts, ka inženierbūves reģistrētu no izpildmērījumiem, kas atvieglos, piemēram, "Rail Baltica" objektu reģistrāciju.

- Būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistu komandas palielināšana. Kopš pērnā gada 1. novembra. VZD ir pieņemti 13 jauni BKU speciālisti, kuri šobrīd tiek apmācīti. VZD vērtē iespējas rast papildu finansējumu, lai varētu pieņemt darbā un apmācīt vēl 10 BKU speciālistus.

- Pilnveidotas procedūras būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izvērtēšanā. Lai novērstu situācijas, kad BKU rindā atrodas pasūtījumi, kuri nevar tikt izpildīti neiesniegtu dokumentu vai nepilnību dēļ, plānots, ka VZD veiks iesniegtās informācijas sākotnējo pārbaudi jau uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas.

Izmantojot datu modelēšanas metodi, var prognozēt, ja tiktu realizēti visi iepriekš minētie risinājumi, BKU rindas samazināsies un situācija stabilizēsies tuvāko mēnešu laikā, tāpat klientiem samazināsies ne tikai sniegtā pakalpojuma izmaksas, bet arī saņemšanas termiņš.

Līdz ar jau pieinēto regulējumu, atklājies, cik daudzi īpašnieki nav sakārtojuši savus īpašumus atbilstoši valsts normatīviem. Turklāt 2021. gadā un 2022. gada sākumā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā.

Sagatavotais rīcības plāns iesniegts arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.