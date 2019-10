Laikmeta beigas: bijušā 'Liepājas metalurga' ceha vietā top jauna ražotne

Bijušā metalurģijas flagmaņa "Liepājas metalurgs" mehāniskā ceha vietā būvdarbus sākusi Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "Caljan Rite-Hite Latvia", atsaucoties uz "Kurzemes Vārds" raksta "liepajniekiem.lv".

Šajā teritorijā tapšot uzņēmuma jaunā ražotne.

"Caljan Rite-Hite Latvia" pašlaik darbojas Biznesa centrā Kapsēdes ielā, kur nodarbina 160 cilvēku. Uzņēmums ražo teleskopiskos konveijerus sīkpaku iekraušanai un izkraušanai – visu produkciju eksportē. Šādus konveijerus lieto visi lielie pasta uzņēmumi, kas piegādā pasūtītājiem internetā pirktās preces, sacījis "Caljan Rite-Hite Latvia" direktors Gatis Dradeika.

"Liepajniekiem.lv" informē, ka ražošanu Liepājā firma plāno paplašināt, nākamajos gados paredzēts strādājošo skaitu palielināt līdz 250, un 2020. gada augustā ražošana tiks pārcelta uz jauno vietu Brīvības ielā 142a. Lai bijušā mehāniskā ceha ēku pielāgotu jaunās ražotnes vajadzībām, tagad nojaukta ceha ārsiena, bet pēc tam cels piebūvi. Ražošanas telpas aizņems 12 tūkstošus kvadrātmetru, bet 1000 kvadrātmetros atradīsies firmas birojs.

"Caljan Rite-Hite Latvia" bijušo mehānisko cehu iegādājās no AS "KVV Liepājas metalurgs" kreditores AS "Citadele Banka" meitasuzņēmuma SIA "Hortus RE".