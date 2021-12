'Latio': ieguldījumi namīpašumos izīrēšanai kļuvuši pievilcīgāki

Kopš 2021. gada pirmā pusgada, mazinoties ierobežojumiem, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa īres tirgus Rīgā sācis atdzīvoties; interese iegādāties īres namus pieaug, šādus datus apkopojusi SIA "Latio".

“Zemākais īres cenas līmenis sasniegts 2020. gadā aprīlī, kad tikko bija pasludināta ārkārtas situācija valstī un ieviesti ierobežojoši pasākumi. Līdz ar nepieciešamību strādāt un mācīties no mājām, pieprasījums pēc īres dzīvokļiem centrā būtiski samazinājās, bet jau 2021. gada vasarā, mazinoties ierobežojumiem, Rīgas pilsētā atgriezās studenti no reģioniem un ārzemēm, kā arī Latvija tika atvērta tūristu apmeklējumiem. Daļa biroju darbinieku atgriezās savās darbavietās un izvēlējās atkal dzīvot tuvāk savai darba vietai. Tādēļ no 2021. gada jūnija līdz augustam pieprasījums pēc īres dzīvokļiem Rīgas centrā ir atgriezies teju 2019. gada līmenī,“ secina SIA "Latio" vērtētāja Jeļena Boiko.

Šobrīd augsts pieprasījums pēc īres dzīvokļiem ir jaunajos projektos. Dzīvokļa kvalitāte kļūst par aizvien svarīgāku faktoru izvēlē. Izīrētājam jāiegulda remontā un iekārtojumā, pirms dzīvoklis tiek piedāvāts tirgū. Pieprasījums šobrīd ir augsts, taču nekvalitatīvu dzīvokli izdosies izīrēt tikai par būtiski zemāku cenu, viņa atzīst.

Vēlas ieguldīt namīpašumos

2020. gadā darījumu skaits ar namīpašumiem Rīgā, salīdzinot ar 2019. gadu, ir būtiski samazinājies. 2019. gadā bija reģistrēti 20 darījumi ar namīpašumiem platībā no 500 līdz 5500 m2, bet 2020. gadā - tikai 7 darījumi.

“Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ierobežojumus, ļoti daudzi investori izvēlējās nogaidīt, uzskatot, ka, mazinoties īres cenām, īpašnieki ar laiku būs spiesti samazināt arī pārdošanas cenu. Taču, novērojot cenas dinamiku, var secināt, ka tā tomēr nav samazinājušās. 2021. gada situācija tirgū sāka uzlaboties, pirmajā pusgadā jau ir reģistrēti 5 darījumi, kas ir gandrīz divreiz vairāk, salīdzinot ar 2020. gada pirmā pusgada reģistrēto darījumu skaitu,” informē Boiko.

Neskatoties uz kopējo situāciju valstī, 2020. gadā vidējā namīpašumu pārdošanas cena ir palielinājusies par 25%, sasniedzot 523 eiro/m2. 2021. gada pirmajā pusgadā vidējā pārdošanas cena, ņemot vērā 5 notikušos darījumus, bija 499 eiro/m2. Visvairāk ir pirkti namīpašumi ar ēku kopējo platību no 1000 līdz 3000 m2. Visbiežāk reģistrētas kopējās darījumu summas ir no 500 tūkst. eiro līdz 1.5 milj. eiro.

Tā kā darījumu skaits ar namīpašumiem Rīgā ir ļoti neliels un katrs darījums savā ziņā ir unikāls, ir grūti veidot secinājumus par namīpašumu kvadrātmetru cenas dinamiku, atzīst Boiko, skaidrojot, ka viens darījums par lielu summu varētu krietni mainīt vidējo rādītāju. “Interese no pircēju puses iegādāties īres namus nav mazinājusies, tieši pretēji – palielinājusies, ko daļēji veicinājusi arī jaunā dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšana,” pauž eksperte.

Pirktos namīpašumus varētu sadalīt trīs segmentos. Pirmais – ēkas sliktā vai neapmierinošā stāvoklī, kuras iegādājas, lai veiktu to pilno rekonstrukciju. Otra grupa ir vidusmēra namīpašumi, kas rada tirgus līmenim daļēji atbilstošu naudas plūsmu; tos iegādājas, lai veiktu daļējus uzlabojumus, atbrīvotu no ilgtermiņa īrniekiem, paceltu īres maksas un tālāk pārdotu kā īres namu ar pievilcīgu naudas plūsmu vai izpārdot kā dzīvokļus. Savukārt trešā – pilnībā rekonstruēti namīpašumi ar stabilu naudas plūsmu un maksimālu aizpildījumu.

Vairāk pērk "švakākas" ēkas

“Šobrīd visvairāk darījumu notiek ar pirmā un otrā tipa namīpašumiem, kurus iegādājas, lai veiktu rekonstrukciju un dzīvokļu izpārdošanu. Vismazāk darījumu ir ar pilnībā rekonstruētiem īres namiem ar stabilu naudas plūsmu, jo piedāvājumu skaits ar trešā tipa namīpašumiem ir ļoti ierobežots. Cerams, ka jaunā dzīvojamo telpu īres likuma pieņemšana veicinās trešā segmenta attīstīšanu un 2022. gadā Rīgā paradīsies daudz vairāk jaunuzcelto vai rekonstruēto īres namu ar kvalitatīvo servisu un efektīvo apsaimniekošanu,” pauž Boiko.

Rīgas pilsētā, 2021. gadā namīpašumi pirms rekonstrukcijas stadijā, tiek pārdoti par cenām no 300 līdz 500 eiro/m2, centrā sasniedzot 600 eiro/m2. Ēkas, kurās daļēji veikti remontdarbi un dzīvokļi izīrēti atbilstoši brīvai tirgus situācijai, pārdošanas cenas svārstās 500-800 eiro/m2 robežās, atsevišķos gadījumos arī virs 1000 eiro/m2, ja īpašums ir teicamā stāvoklī, dzīvokļi ir nelielas platības un īpašums nodrošina labu ienākumu. Namīpašumi, kuros īpašnieki veic pilnu to rekonstrukciju un pilnībā atjauno ēkas atbilstoši mūsdienu prasībām, pārdošanas tirgū kā vienots namīpašums gandrīz neatgriežas. Ņemot vērā ievērojamās rekonstrukcijas darbu izmaksas, šādus īpašumus īpašnieki saglabā kā īres namus vai veic to izpārdošanu pa atsevišķiem dzīvokļiem vai komerctelpām.

Līdz ar jauno īres regulējumu, Latvijas īres tirgus kļūst pievilcīgāks. No investoriem ir liela interese par šo segmentu un tuvākajos gados vairāki investori jau ir ieplānojuši investēt jauno un renovēto īres namu iegādē vai būvniecībā, norāda Boiko.