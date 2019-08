Nekustamo īpašumu kompānija SIA "Latio" 2018. gadā kāpinājusi apgrozījumu un strādājusi ar peļņu teju divu miljonu eiro apmērā, pretēji zaudējumiem gadu iepriekš, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā bija 2,653 miljoni eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, "Latio" apgrozījums pērn pieauga par 22,4% jeb 485 tūkstošiem eiro.

Savukārt uzņēmuma peļņa bija 1,997 miljoni eiro. Tik veiksmīgus rezultātus uzņēmumam izdevies sasniegt no pārdošanas un ieņēmumiem no līdzdalības meitas uzņēmumā AS "Latio Invest".

Uzņēmums pagājušajā gadā nodarbinājis 32 darbiniekus, kas bija par 12 vairāk nekā gadu iepriekš.

Savukārt SIA "Latio" konsolidētais apgrozījums, kurā iekļautas tās meitas sabiedrības SIA "Metrum", AS "Latio Invest", AS "Latio centrs", SIA "G47" un SIA "Barona ēkas", kā arī SIA "Dzintaru projekti", bija 5,815 miljoni eiro, bet pārskata gada peļņa pērn bija 1,950 miljoni eiro.

"Latio" grupā pērn kopumā bija nodarbināti 132 darbinieki.

SIA "Latio" dibināta 1991.gadā un nodrošina pilnu servisu darījumos ar jebkura veida nekustamo īpašumu. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 4 600 000 eiro. Tā vienīgais īpašnieks ir Edgars Šīns.

2017. gadā "Latio" apgrozījums bija 2,168 miljoni eiro, bet tas strādāja ar zaudējumiem 408 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt "Latio" konsolidētais apgrozījums 2017. gadā bija 4,822 miljoni eiro un grupas kopējie zaudējumi veidoja 468 tūkstošus eiro.