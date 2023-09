'Latvenergo': bijām cerējuši uz lielāku cilvēku aktivitāti, mainot dabasgāzes piegādātāju

Valsts AS "Latvenergo" pašlaik ir izdevies iegūt nedaudz vairāk kā 10% no dabasgāzes tirgus Latvijā, intervijā atzina "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

"Latvenergo" pusgada darbības rezultāti liecina, ka pašlaik "Latvenergo ir aptuveni 37 000 dabasgāzes klientu, kas ir par 90% vairāk nekā pērn šajā laikā.

Čakste atzina, ka pēc dabasgāzes tirgus pilnīgas atvēršanas mājsaimniecībām, bija cerējis uz lielāku cilvēku aktivitāti, izvēloties kādu citu tirgotāju AS "Latvijas gāze" vietā.

Viņš arī norādīja, ka "Latvenergo" ambīcijas joprojām ir virzīties uz 30% tirgus daļu dabasgāzes tirdzniecībā.

Jau vēstīts, ka dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām pilnībā tika atvērts no 2023.gada 1.maija. Mājsaimniecībām līdz tam bija iespēja gan izvēlēties kādu licencētu gāzes tirgotāju, gan saņemt dabasgāzi kā saistītajam lietotājam no publiskā tirgotāja - "Latvijas gāzes", ko izmantoja vairums mājsaimniecību, jo publiskā tirgotāja tarifus apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. No 1.maija tirgus tika pilnībā atvērts un publiskā tirgotāja statuss beidza pastāvēt.

Tāpat ziņots, ka "Latvenergo" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 1,163 miljardi eiro, kas ir par 56,3% vairāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 56,8% - līdz 222,519 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā koncerna māteskompānijas apgrozījums 2023.gada pirmajā pusgadā palielinājās par 83,2%, sasniedzot 867,9 miljonus eiro, bet koncerna mātesuzņēmuma peļņa bija 228,2 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 50,5%.

Vienlaikus 2022.gadā "Latvenergo" koncerns strādāja ar 1,842 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 72,9% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt grupas peļņa pieauga 2,6 reizes - līdz 183,874 miljoniem eiro. Savukārt koncerna māteskompānijas apgrozījums 2022.gadā palielinājās 2,1 reizi, sasniedzot 1,231 miljardu eiro, bet koncerna mātesuzņēmuma peļņa bija 209,362 miljoni eiro, kas ir pieaugums 2,6 reizes.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" pieder valstij, bet uzņēmuma obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.