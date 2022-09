'Latvenergo' ieguvusi tiesības Klaipēdas LNG terminālī nākamos desmit gadus lietot sešu TWh ikgadējo jaudu

AS "Latvenergo", piedaloties AB "Klaipėdos nafta" rīkotajā sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa ilgtermiņa jaudu piešķiršanas procedūrā, ir ieguvusi tiesības turpmākos 10 gadus lietot Klaipēdas LNG termināļa 6 TWh ikgadēju jaudu dabasgāzes regulārām piegādēm "Latvenergo" TEC ražošanas un klientu drošai apgādei, "Delfi Bizness" informēja "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere.

Viņa skaidro, ka "Klaipėdos nafta" un "Latvenergo" noslēgtais līgums paredz regazificēt regulāru 6 standartizētu LNG kravas kuģu piegādes, ko "Latvenergo" izvēlēsies, iepirks un kontraktēs brīvā starptautiskā tirgū, un turpmāk katru gadu pārvadīs no termināļa līdz Latvijai – TEC ražošanas vajadzībām, klientiem un drošuma rezervēm.

Bidere uzsver, ka "Latvenergo" ir sistemātiski izveidota sadarbība ar pasaules mēroga piegādātājiem, lai uzņēmums būtu kvalitatīvi gatavs piegāžu izsolēm. "Klaipėdos nafta" LNG termināļa ilgtermiņa jaudu piešķiršanas procedūrā piedāvātas 4 paketes, katra ar 6 TWh ikgadēju jaudu, rezultātā Baltijas reģiona tirgū piešķirtas kopsummā 24 TWh, un "Latvenergo" ieguvis 1/4 no ilgtermiņa jaudas.

"Baltijas reģiona dabasgāzes tirgus mērogs ir 40–80 TWh/gadā – ar Polijas un Somijas starpsavienojumiem, ar aktīviem LNG termināļiem Lietuvā, Polijā un drīzumā Somijā un Igaunijā, ar vērtīgu Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Kopvērtējumā 6 TWh ikgadēja apjoma pakete Latvijas un "Latvenergo" pozīcijā ir ļoti racionāls solis, veicinot reģiona tirgus pilnveidi un paplašināšanos no loģistikas, uzglabāšanas un iepirkumu konkurences viedokļa," stāsta Bidere.

Pēc viņas teiktā, Eiropa kopumā pievēršas LNG termināļiem kā vēlamajai alternatīvai, lai nodrošinātu uzticamu dabasgāzes piegādi neatkarīgi no Krievijas. 2023. gadā Latvijā iestāsies pilnīgs aizliegums saņemt dabasgāzi no Krievijas. Līdz ar to ir būtiski esot pieaugusi "Klaipėdos nafta" LNG termināļa nozīme, kas šobrīd ir vienīgā gāzes piegādes alternatīva Baltijas reģionā, pieprasījumam pēc termināļa jaudas pārsniedzot piedāvājumu.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" pieder valstij.