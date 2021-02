'Latvenergo' izsludina konkursu valdes locekļu amatiem

AS "Latvenergo" padome izsludinājusi konkursu trīs valdes locekļu amatiem, informē uzņēmuma pārstāvji.

Atbilstoši akcionāra uzdevumiem un koncerna attīstības stratēģijai Latvenergo padome izsludina atklātu konkursu uz AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa (atbildība par ražošanu) un valdes locekļa (atbildība par komercdarbību) amatiem. Šobrīd koncerna valdē strādā divi pastāvīgie locekļi Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs, kā arī pagaidu valdes locekļi Arnis Kurgs un Uldis Mucinieks.

Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās. Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu, intervijas notiks attālinātā režīmā. Par iespējamo pāreju uz intervijām klātienē kandidātu atlases un nominācijas laikā, lēmumu pieņems nominācijas komisija.

Valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai izveidota nominācijas komisija, Nominācijas komisijas vadītājs ir Kaspars Rokens, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs. Nominācijas komisijas locekļi: Ivars Golsts, AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs, Cilvēkresursu komitejas loceklis; Aigars Laizāns, AS "Latvenergo" padomes loceklis, Cilvēkresursu komitejas loceklis; Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā; Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs; Dzintra Gasūne, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja; Uldis Biķis, AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs; Jānis Endziņš, LRTK valdes priekšsēdētājs.

Savukārt novērotāji ar padomdevēja tiesībām - Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, kā arī Aivars Āboliņš, LAB "Enerģija" priekšsēdētājs.

AS "Latvenergo" valdes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai piesaistītas personāla atlases kompānijas – SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) un SIA "Pedersen & Partners".