'Latvenergo' koncerna apgrozījums pērn pārsniedzis miljardu eiro; peļņa sarukusi

"Latvenergo" koncerna ieņēmumi 2021. gadā pieauga par 38% un sasniedza 1065,2 miljonus eiro, liecina uzņēmuma nerevidētie dati. Bet peļņa bija 71,6 miljoni eiro jeb par 38% mazāka nekā 2020. gadā, EBITDA bija 198,8 miljoni eiro, kas ir par 28% mazāk nekā pirms gada.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2022. gadam" AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2022. gadā (par 2021. pārskata gadu) ir ne mazāk kā 70,2 miljoni eiro. Faktisko "Latvenergo" dividenžu apmēru nosaka koncerna akcionāru sapulce pēc auditētā gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus.

"Latvenergo" koncerna darbību 2021. gadā ir ietekmējis līdz šim pasaules tirgos nepieredzēts energoresursu sadārdzinājums. Pērn vidējā elektroenerģijas tirgus cena Latvijā sasniegusi 88,8 EUR/MWh, kas ir 2,6 reizes augstāka nekā 2020. gadā. Cenu pieaugumu "Nord Pool" reģionā veicināja vairāki apstākļi – dabasgāzes cenu un CO­ 2 emisiju kvotu vairākkārtīga sadārdzināšanās, par 5% lielāks elektroenerģijas pieprasījums reģionā, kā arī mazāka vēja elektroenerģijas izstrāde Eiropā. Dabasgāzes cena 2021. gada decembrī sasniedza 115,8 EUR/MWh, kamēr 2020. gada decembrī tās cena bija 16,2 EUR/MWh. Savukārt emisiju kvotu cena 2021. gada decembrī sasniedza 80 eiro par tonnu, kas ir 2,6 reizes vairāk nekā gadu iepriekš.

"Latvenergo" koncernā pērn saražotas 4517 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 6% vairāk nekā 2020. gadā, tie ir 29% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Pērn izstrādes apjoms Daugavas HES pieaudzis par 4% līdz 2636 GWh, arī elektroenerģijas izstrāde "Latvenergo" TEC bijusi par 10% lielāka, sasniedzot 1854 GWh. Salīdzinoši lielāku izstrādi ietekmēja mazāka izstrāde 2020. gadā, kad apkures sezonā bija silti laika apstākļi un zemas elektroenerģijas cenas. Par 22% pieaugusi arī siltumenerģijas izstrāde, ko ietekmēja aukstāki laikapstākļi apkures sezonā. Kopumā "Latvenergo" ražotnēs ir saražotas 4517 GWh elektroenerģijas un 2072 GWh siltumenerģijas.

Gads koncernam bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā – salīdzinot ar 2020. gadu, noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, pārsniedzot 1300. Kopējā "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniegusi gandrīz 11 MW.

2021. gadā ir sasniegts gada sākumā izvirzītais mērķis elektroauto uzlādes pieslēgvietu daudzumam – "Elektrum" uzlādes tīklu veido 90 pieslēgvietas, ar mobilo lietotni veikto uzlāžu skaits, salīdzinot ar 2020. gadu, ir uz pusi lielāks, veicot 8500 uzlādes 160 MWh apmērā.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2021. gadā bija 126,7 miljoni eiro, kas ir par 42,1 miljonu eiro jeb 25% mazāk nekā 2020. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos līdz ar to nodalīšanu no "Latvenergo" koncerna 2020. gada jūnijā. Pārskata gadā Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 11,7 miljoni eiro. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus. Tīklu modernizācijā ieguldīti 67% no kopējām investīcijām. Pagājušajā gadā veiktas investīcijas darbības paplašināšanā Igaunijā, ieguldot kopumā gandrīz 10 miljonus eiro.