'Latvenergo' koncerna apgrozījums pirmajā ceturksnī ievērojami palielinājies

AS "Latvenergo" koncerna apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 729,431 miljons eiro, kas ir par 78,9% vairāk nekā 2022.gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa pieauga par 32,5% – līdz 108,372 miljoniem eiro, liecina "Latvenergo" sniegtā informācija biržai "Nasdaq Riga".

Vienlaikus koncerna māteskompānijas apgrozījums 2023.gada pirmajā ceturksnī palielinājās divas reizes, sasniedzot 537,812 miljonus eiro, bet koncerna mātesuzņēmuma peļņa bija 105,879 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 19,2%.

Finanšu pārskata vadības ziņojumā skaidrots, ka koncerna ieņēmumu pieaugumu galvenokārt ietekmēja par 223,4 miljoniem eiro lielāki ieņēmumi no enerģijas pārdošanas, ko noteica par 15% lielāks pārdotās elektroenerģijas daudzums, augstākas enerģijas pārdošanas cenas, kā arī par 77% lielāka Daugavas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde.

Kopumā koncerna ražotnēs ir izstrādātas 2179 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pirms gada.

2023.gada pirmajā ceturksnī vidējā ūdens pietece Daugavā bija 1251 kubikmetrs sekundē jeb gandrīz divas reizes lielāka nekā attiecīgajā periodā pērn, līdz ar to elektroenerģijas izstrādes apmērs Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, ir pieaudzis par 77%, sasniedzot 1573 GWh. Šogad 2,5 reizes audzis arī TEC saražotās elektroenerģijas daudzums, sasniedzot 601 GWh. Kopumā koncernā saražotas 2179 GWh elektroenerģijas, kas ir 43% no visa Baltijas valstīs izstrādātā apmēra.

Tāpat šogad pirmajā ceturksnī saražotas 810 GWh siltumenerģijas, kas par 5% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. Saražotās siltumenerģijas kritumu galvenokārt ietekmēja energoefektivitātes pasākumi, būtiski samazinot patēriņu Rīgas valsts un pašvaldības iestāžu ēkās.

Šogad pirmajā ceturksnī par teju 10% palielinājies "Latvenergo" koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā 832 000, tostarp klientu skaits ārpus Latvijas sasniedzis vairāk nekā 194 000. Kopējais elektroenerģijas klientu skaits uzrāda pozitīvu pieaugumu gan biznesa, gan mājsaimniecību klientu segmentos, ko galvenokārt nosaka klientu skaita pieaugums Lietuvas mājsaimniecību tirgū, skaidrots vadības ziņojumā, piebilstot, ka "Latvenergo" ar "Elektrum" zīmolu ir kļuvis par otru lielāko elektroenerģijas tirgotāju Lietuvas mājsaimniecību klientu segmentā.

Šogad pirmajos trijos mēnešos "Latvenergo" klientiem Baltijā pārdeva 1635 GWh, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Elektroenerģijas pārdošanas apmēra pieaugumu galvenokārt ietekmēja pārdošanas apmēru pieaugums biznesa klientu segmentā, kā arī pārdošanas apmēru pieaugums Lietuvas mājsaimniecību tirgū.

Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apmērs veidoja 37% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas daudzuma. "Latvenergo" koncerna pārdotās elektroenerģijas daudzums Latvijā bija 1036 GWh, Lietuvā - 449 GWh, bet Igaunijā - 149 GWh.

Savukārt dabasgāzes tirdzniecības segmentā "Latvenergo" klientu skaits ir pieaudzis par 42%, marta beigās pārsniedzot 27 000. "Latvenergo" pārdotās dabasgāzes apmērs Baltijā veidoja 312 GWh, kas ir par 8% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedza 300. Kopējā "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda, ieskaitot attālināto saules parku, marta beigās pārsniedza 44 megavatus (MW). Divas trešdaļas no kopējās jaudas ir uzstādītas klientiem ārpus Latvijas.

Tāpat paplašināts "Elektrum Drive" elektroauto uzlādes tīkls, sasniedzot 200 pieslēgvietu. Šogad pirmajos trijos mēnešos veikti vairāk nekā 9200 uzlāžu 193 MWh apmērā, sniedzot 118 tonnu oglekļa dioksīda izmešu ietaupījumu.

Šā gada sākumā krītoties elektroenerģijas cenai Eiropā, arī Latvijā 2023.gada pirmajā ceturksnī vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 28% - līdz 100 eiro par MWh. Galvenokārt to noteica dabasgāzes cenas samazinājums par 16%, salīdzinot ar 2022.gada pirmo ceturksni. Pēc pārskata perioda beigām tas ļāva samazināt elektroenerģijas cenu aptuveni 300 000 "Elektrum" mājsaimniecību klientu.

Kompānijas finanšu pārskata vadības ziņojumā arī norādīts, ka līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022.gadā Eiropa piedzīvoja strauju elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieaugumu. Eiropas Savienības valstis īsteno vienotus pasākumus enerģijas cenu kāpuma ierobežošanai un enerģijas piegādes drošības nodrošināšanai. No 2023.gada sākuma elektroenerģijas cenas ir mazinājušās - "Nord Pool" elektroenerģijas sistēmas vidējā cena samazinājās par 22%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, un bija 85 eiro par MWh. To ietekmēja energoresursu - galvenokārt dabasgāzes - cenu samazinājums. Latvijā elektroenerģijas cena samazinājās par 28% un bija 100 eiro par MWh.

Savukārt kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apmērs pirmajā ceturksnī veidoja 36,2 miljonus eiro. No tā aptuveni divas trešdaļas veiktas sadales tīklu aktīvos. Atbilstoši "Latvenergo" koncerna stratēģijai 2022.-2026.gadam nākotnē būtiski pieaugs koncerna investīcijas atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudās, kas mazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmēs Latvijas klimatneitralitātes sasniegšanu līdz 2050.gadam.

Vadības ziņojumā arī minēts, ka "Latvenergo" koncerns aktīvi strādā enerģijas ražošanas portfeļa palielināšanā, lai stiprinātu pozīcijas reģiona vēja un saules elektroenerģētikā. Zaļo tehnoloģiju nostiprināšana Latvijas valstij piederošās kapitālsabiedrības īpašumā mazina Latvijas enerģētisko atkarību un nostiprina virzību uz valsts klimatneitralitāti 2050.gadā. Lai līdz 2030.gadam palielinātu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu par 2300 MW, kas ir divas reizes vairāk nekā pašlaik, koncerns attīsta pats savus projektus, kā arī veic dažādās attīstības pakāpēs esošu saules un vēja enerģijas projektu iegādi.

Kopš pērnā gada 24.februāra "Latvenergo" pārtraukusi dabasgāzes iegādes no Krievijas, pārorientējoties uz sašķidrinātās dabasgāzes piegādēm no citām valstīm. Pērn septembrī uzņēmums ieguva tiesības turpmākos 10 gadus lietot sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa Klaipēdā sešas TWh ikgadēju jaudu dabasgāzes regulārām piegādēm. Šim gada "Latvenergo" ir noslēgti līgumi par sešām TWh LNG piegādi no ASV un Norvēģijas.

Jau vēstīts, ka "Latvenergo" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 1,842 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 72,9% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt grupas peļņa pieauga 2,6 reizes - līdz 183,874 miljoniem eiro. Vienlaikus koncerna māteskompānijas apgrozījums 2022.gadā palielinājās 2,1 reizi, sasniedzot 1,231 miljardu eiro, bet koncerna mātesuzņēmuma peļņa bija 209,362 miljoni eiro, kas ir pieaugums 2,6 reizes.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" pieder valstij, bet uzņēmuma obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.