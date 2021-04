'Latvenergo' koncerna apgrozījums samazinājies līdz 773 miljoniem eiro

2020. gadā "Latvenergo" koncerna ieņēmumi bija 773,4 milj. eiro, kas ir par 68,2 milj. eiro jeb 8% mazāk nekā 2019. gadā. To galvenokārt ietekmēja mazāki ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas zemākas elektroenerģijas cenas un saražotās elektroenerģijas ietekmē, mazāki sadales segmenta ieņēmumi, samazinoties sadalītās elektroenerģijas apjomam un sadales sistēmas pakalpojuma tarifam un mazāki siltumenerģijas pārdošanas ieņēmumi siltāku laikapstākļu dēļ, informē uzņēmums. Koncerna peļņa pārskata gadā pieauga līdz 116,3 milj. eiro (2019. gadā tā bija 94,4 miljoni eiro).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

EBITDA sasniedza 277,9 milj. eiro, kas ir par 14% jeb 34,4 milj. eiro vairāk nekā 2019. gadā, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas enerģijas iepirkuma cenas un lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata gadā pieauga līdz 116,3 milj. eiro (2019. gadā tā bija 94,4 miljoni eiro).

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2020. gadā bija 168,9 milj. eiro, kas ir par 60,6 milj. eiro jeb 26% mazāk nekā 2019. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 18,5 milj. eiro. Nemainīgs investīciju apjoms ieguldīts tīklu modernizācijā - 69% no kopējām investīcijām.

AS "Latvenergo" dividendēs plāno izmaksāt 98,2 milj. eiro, kas atbilst "Latvenergo" koncerna stratēģijā noteiktajam dividenžu izmaksas apmēram (vairāk nekā 80% no peļņas) un valsts budžetā plānotajam dividenžu apmēram. "Latvenergo" koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir pietiekami, lai veiktu dividenžu izmaksu. Koncerna aktīvi 2020. gada 31. decembrī sasniedz 3,4 miljardus eiro, bet pašu kapitāls pārsniedz 2,1 miljardu eiro. AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", kas tai skaitā nodrošina finansējumu obligātā iepirkuma komponentes likmes samazināšanai no 2021. gada 1. janvāra vidēji par 23%.

"Latvenergo" koncerna darbību 2020. gadā ir ietekmējuši vairāki notikumi ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā. Elektroenerģijas cena "Nord Pool" reģionā samazinājās, ko galvenokārt noteica gan lielāka atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde, gan zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Šo iemeslu dēļ Baltijas valstīs 2020. gadā par 2,4%, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās elektroenerģijas patēriņš. Attiecīgi dēļ zemas elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma, par 6% samazinājās arī elektroenerģijas izstrāde Baltijā.

2020. gada 10. jūnijā no "Latvenergo" koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā. 2020. gadā notikušas arī izmaiņas koncerna pārvaldībā – iecelta jauna uzņēmuma padome; par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz patstāvīga sastāva izveidei iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

"Latvenergo" koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60% no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, kas ir par 18 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā. "Latvenergo" elektrostacijās ir saražotas 4249 GWh elektroenerģijas un 1702 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar 2019. gadu, ir par 23% lielāks, un tas ir 2528 GWh. Jāatgādina, ka Daugavas HES kaskāde operatīvi nodrošināja Latvijas un kaimiņvalstu energoapgādi 2020. gada jūnijā, kad pārvades tīklā notikusī avārija uz brīdi atstāja bez elektrības lielu daļu no Rīgas un tās apkārtnes.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata gadā ir 1685 GWh, un tas ir par 39% mazāk nekā 2019. gadā. TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. 2020. gadā saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 8%, salīdzinot ar 2019. gadu, ko galvenokārt ietekmēja siltāki laikapstākļi.

2020. gadā "Latvenergo" darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū. Pārskata gadā "Latvenergo" koncerns saviem klientiem Baltijā kopumā pārdeva 6,4 TWh elektroenerģijas, no kā Latvijā 4,2 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. Kopējais "Latvenergo" klientu skaits pārsniedz 740 tūkstošus, no kuriem ārpus Latvijas – 49 tūkstoši klientu. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2020. gada beigām "Latvenergo" ir noslēdzis vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Pārskata gadā par 70% pieaudzis "Latvenergo" koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, un tas ir 516 GWh. Savukārt dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstoši mājsaimniecības.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā - Baltijā noslēgti vairāk nekā 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2019. gadu. Paplašinot šo segmentu, "Elektrum" īstenojis saules paneļu parka izbūvi Lietuvā un attīsta projektu Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW.

2019. gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020. gada beigās. Paralēli tiek attīstīti arī citi elektromobilitātes pakalpojumi un produkti - gan juridiskām personām, izveidojot uzlādes vietas, gan mājsaimniecībām, tirgojot mājas uzlādes iekārtas.