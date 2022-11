'Latvenergo' koncerna peļņa deviņos mēnešos kāpusi 3,9 reizes

Koncerns "Latvenergo" šā gada deviņos mēnešos strādājis ar 1,175 miljardu eiro ieņēmumiem un 104,3 miljonu eiro peļņu, liecina "Latvenergo" koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gada deviņu mēnešu periodu.

Salīdzinot ar šādu pašu laika periodu pirms gada, koncerna ieņēmumi ir kāpuši par 78%, bet peļņa palielinājusies 3,9 reizes. Vienlaikus tā bijusi mazāka, nekā šā gada pirmajā pusgadā. "Latvenergo" skaidro, ka pirmā pusgada darbības rezultātus ierasti pozitīvi ietekmē ievērojami lielāka ūdens pietece Daugavā un sekmīga hidroelektrostaciju darbība. Savukārt gada otrajā pusē vairāk elektroenerģijas Latvijā un visā Baltijā nepieciešams importēt.

Pārskata periodā "Latvenergo" koncerna EBITDA ir par 78% lielāka nekā 2021. gada deviņos mēnešos, sasniedzot 226,1 miljonu eiro.

"Latvenergo" norāda, ka Krievijas iebrukums Ukrainā turpina veicināt energoresursu un elektroenerģijas tirgus cenas pieaugumu Eiropā. Salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, šī gada deviņos mēnešos dabasgāzes cena ir vairāk nekā četrkāršojusies, bet "Nord Pool" sistēmas elektroenerģijas vidējā cena ir 2,7 reizes augstāka, savukārt Latvijā tā pieauga 3,3 reizes.

"Tomēr šobrīd Eiropas valstis jau ir būtiski palielinājušas dabasgāzes krājumus šai ziemai, tādējādi mazinoties spriedzei par dabasgāzes pieejamību. "Latvenergo" koncerns šajā periodā ir aktīvi rīkojies, klientu un arī valsts nodrošinājumam iegādājoties dabasgāzes drošības rezerves un iegūstot tiesības izmantot Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināli," norāda uzņēmuma pārstāvji.

Tāpat "Latvenergo" atzīmē, ka 2022. gadā Eiropā turpināja saglabāties rekordaugstas energoresursu un attiecīgi arī elektroenerģijas cenas. Ņemot vērā, ka dabasgāzes cena pārskata periodā bija aptuveni 4,4 reizes augstāka, pārsniedzot 134 EUR/MWh (2021. gada attiecīgajā periodā – 30 EUR/MWh), būtiski augusi arī elektroenerģijas cena. Baltijā elektroenerģijas cena bija aptuveni 3 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, Francijā vairāk nekā 4, Dānijā un Vācijā – vairāk nekā 3 reizes augstāka.

Augustā Latvijas elektroenerģijas tirgū tika sasniegts vēsturiskais mēneša vidējās cenas rekords – 467 EUR/MWh. Savukārt emisiju kvotu vidējā cena pārskata periodā bija 82 eiro/t, kas ir par 71% augstāka, salīdzinot ar 2021. gada 9 mēnešu periodu.

2022. gada 9 mēnešos "Latvenergo" koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā. 83% no koncerna saražotā elektroenerģijas apjoma – 2729 GWh – ir izstrādāta no atjaunīgajiem energoresursiem. Kopējais koncerna saražotās elektroenerģijas apjoms pārskata periodā veidoja 23% no kopējā Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Tāpat Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 1147 GWh siltumenerģijas.

Daugavas HES pārskata periodā ir saražotas 2242 GWh elektrības, kas ir par 6% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO2 kvotu cena, saražojot tajās par 64% mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 465 GWh.

Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 7% palielināts "Latvenergo" koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā 800 tūkstošus Baltijas valstīs, no kuriem vairāk nekā 160 tūkstoši ir ārpus Latvijas. 2022. gada 9 mēnešos "Latvenergo" koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 3892 GWh, no kura 35% jeb 1380 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Pārdotās dabasgāzes apjoms ir pieaudzis par 6%, sasniedzot 719 GWh.

Koncerna noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 7 reizes, pārsniedzot 5300. Kopējā "Latvenergo" koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā pārsniedz 30 MW. Šobrīd darbībā atrodas četri "Elektrum" saules parki ar kopējo jaudu 11 MW. Projekta vai celtniecības stadijā ir saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu vairāk nekā 150 MW.

"Elektrum Drive" elektroauto uzlādes tīklā pārskata perioda beigās bija 159 pieslēgvietas. Tajās pārskata periodā veiktas vairāk nekā 16 000 uzlādes 254 MWh apmērā.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2022. gada 9 mēnešos ir 85,4 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, lielāko daļu jeb 71% ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais kopš rekonstrukcijas uzsākšanas ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 200 miljonus eiro.

2022. gada 22. jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus. Savukārt 16. septembrī "Latvenergo" un globālais līderis atjaunojamo energoresursu jomā RWE parakstīja sadarbības memorandu, lai attīstītu, būvētu un pārvaldītu jūras vēja parku projektus Baltijas jūrā pie Latvijas krastiem.