'Latvenergo' koncerna peļņa pērn sarukusi par gandrīz 250 miljoniem eiro

2018. gadā "Latvenergo" koncerna ieņēmumi bija 878,0 miljoni eiro, kas ir par 5% mazāk nekā 2017. gadā. EBITDA samazinājās par 41% un bija 321,6 miljoni eiro, līdz ar to koncerna peļņa bija 76,0 miljoni eiro, informē uzņēmumā.

"Latvenergo" koncerna darbību un rezultātus 2018. gadā ietekmēja globāli un reģionāli darbības vides faktori, piemēram, elektroenerģijas, dabasgāzes un CO 2 emisijas kvotu cenu kāpums. Ilgstoši karstie un sausie laikapstākļi ievērojami samazināja hidroelektrostaciju izstrādi, īpaši Skandināvijā, tādējādi veicinot elektroenerģijas "spot" cenu pieaugumu visā Eiropā. Vidējā elektroenerģijas cena Latvijā 2018. gadā bija par 44% augstāka nekā gadu iepriekš, sasniedzot gandrīz 50 EUR/MWh.

Pali 2018. gada janvārī Latvijai pat nodrošināja Baltijas lielākās elektroenerģijas eksportētājas statusu, taču kopumā Daugavas HES izstrāde 2018. gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, samazinājās par 44% un bija 2 380 GWh. Līdz ar to elektroenerģijas pieprasījuma nodrošināšanā šogad ļoti būtiska loma bija AS "Latvenergo" termoelektrocentrālēm (TEC), kas kompensēja hidroizstrādes iztrūkumu. 2018. gadā TEC elektroenerģijas izstrāde bija 2 644 GWh, kas ir par 87% vairāk nekā pagājušajā gadā. Vienlaikus tas ir lielākais TEC saražotās elektroenerģijas daudzums kopš 1990. gada. Kopumā 2018. gadā AS "Latvenergo" savās ražotnēs ir saražojusi 5 076 GWh elektroenerģijas.

Līdz ar dabasgāzes tirdzniecības uzsākšanu Lietuvā 2018. gada oktobrī, "Latvenergo" koncerns šobrīd darbojas visos enerģētikas tirgus segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Jaunākais "Elektrum" pakalpojums ir dabasgāzes tirdzniecība Latvijas mājsaimniecībām no 2019. gada februāra.

Mazumtirdzniecības klientiem Baltijā 2018. gadā kopumā pārdotas 7,0 TWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni tikpat, cik pērn. Latvijā pārdotās elektroenerģijas apjoms ir 4,4 TWh, Lietuvā – 1,6 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh.

2018. gadā samazinājās obligātā iepirkuma komponente, ko veicināja AS "Latvenergo" lēmums atteikties turpmāk saņemt 75% no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem TEC, vienlaikus saņemot no valsts vienreizēju kompensāciju. Tādējādi 2018. gadā TEC ietekme obligātā iepirkuma un jaudas maksājumā no 37% ir samazinājusies līdz 15% jeb par 74,2 miljoniem eiro.

Par 75% mazāki TEC elektriskās jaudas ieņēmumi un būtiski zemāka izstrāde Daugavas HES kaskādē negatīvi ietekmēja koncerna finanšu rezultātus. "Latvenergo" koncerna ieņēmumi 2018. gadā ir samazinājušies par 5% un sasniedza 878,0 miljonus eiro. Savukārt EBITDA ir samazinājusies par 41% un bija 321,6 miljoni eiro. 2018. gadā koncerna peļņa bija 76,0 miljoni eiro (2017. gadā – 322,0 miljoni. eiro). 2017. gadā koncerna peļņu veidoja koncerna saimnieciskās darbības rezultāts – peļņa 173,1 miljons eiro apmērā un uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas rezultātā reversētais atliktais nodoklis – 149,1 miljons eiro.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2018. gadā sasniedza 220,6 miljonus eiro. Lielākais investīciju apjoms ir ieguldīts tīklu modernizācijā – aptuveni 80% no kopējām investīcijām, kas nodrošina augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti un uzlabo tehniskos rādītājus un darbības drošumu. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā pārskata gadā tika ieguldīts 21,1 miljons eiro. Turpinās ieguldījumi lielajos pārvades projektos – Kurzemes lokā un Trešajā elektropārvades tīkla savienojumā starp Igauniju un Latviju.

2018. gadā koncernā ir īstenoti gan iekšējie procesu un pārvaldības, gan ārējie saskarsmes ar klientiem digitalizācijas projekti. Līdz pārskata gada beigām AS "Sadales tīkls" uzstādīto viedo skaitītāju īpatsvars bija 49% no kopējā skaitītāju skaita, tādējādi efektīvi pārvaldot klientu patēriņa informāciju. Līdz ar digitalizācijas realizāciju ir paaugstināta koncerna darbības efektivitāte, samazinot darbinieku skaitu un nepieciešamos resursus, piemēram, transporta un nekustamā īpašuma jomā.

2018. gada 14. martā Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's" saglabāja nemainīgu AS "Latvenergo" kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.