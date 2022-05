'Latvenergo' koncerna peļņa pirmajā ceturksnī - 81,8 miljoni eiro

Pieaugot elektroenerģijas un dabasgāzes cenām, “Latvenergo” koncerna ieņēmumi 2022. gada pirmajā ceturksnī veido 407,7 miljonus eiro. Koncerna EBITDA ir par 43 miljoniem eiro lielāka nekā 2021. gada pirmajā ceturksnī, sasniedzot 123,6 miljonus eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 81,8 miljoni eiro, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

Pirmajā ceturksnī koncerna peļņa ierasti ir augstāka par gada nākamajiem ceturkšņiem, jo pavasara periodā lielākas pieteces dēļ tiek saražots būtiski vairāk elektroenerģijas Daugavas hidroelektrostacijās nekā pārējā gadā. Vidējā ūdens pietece Daugavā pārskata periodā bija 665 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija 576 m3/s. Tādējādi šogad pirmajos trīs mēnešos saražotas 888 GWh, bet pērn – 769 GWh.

AS "Latvenergo" kā valsts kapitālsabiedrībai peļņa tiek novirzīta izmaksai dividendēs, kas nonāk valsts budžetā. 2021. gadā Latvijas valsts budžetā iemaksāti 113,3 miljoni eiro un dividendēs par valsts kapitāla izmantošanu – 98,2 miljoni eiro. Savukārt, 2022. gadā dividendēs plānots izmaksāt 70,2 miljonus eiro.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2022. gada pirmajos trīs mēnešos ir praktiski līdzvērtīgs attiecīgajam periodam pērn un sasniedz 28,3 miljonus eiro, lielāko daļu ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais jau ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 196,7 miljonus eiro.

2022. gada martā AS "Latvenergo" padome apstiprināja "Latvenergo" koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.–2026. gadam – Izaugsmes stratēģiju, kurā izvirzīti jauni darbības un finanšu mērķi. Tā uzsver strauju atjaunīgās elektroenerģijas ražotņu attīstību un elektrifikāciju gan koncerna mērķu sasniegšanai, gan energoneatkarības veicināšanai. Stratēģijas mērķi: paplašināt un diversificēt ģenerācijas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām; nostiprināt "Elektrum" kā vērtīgākā enerģijas tirgotāja pozīciju Baltijā; attīstīt transporta sektora elektrifikāciju; nodrošināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu sadales pakalpojumu un uzlabot elektroapgādes drošumu un kvalitāti.

"Latvenergo" koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, un tā struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS "Latvenergo". Mātessabiedrība AS "Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī dabasgāzes tirdzniecību. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā veic "Elektrum Eesti" OÜ, savukārt Lietuvā – "Elektrum Lietuva" UAB. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu Latvijā. SIA "Liepājas enerģija" (51% akciju) nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Liepājas pilsētā. AS "Latvenergo" ir līdzdalība arī AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (46,3% akciju), kas nodarbojas ar pensiju plāna pārvaldīšanu, kā arī finanšu ieguldījums (0,005% akciju) AS "Rīgas siltums", liecina informācija uzņēmuma interneta vietnē.