'Latvenergo': Latvijā atomelektrostacijas būvniecība visdrīzāk nebūtu nepieciešama

Latvijā atomelektrostacijas (AES) būvniecība visdrīzāk nebūtu nepieciešama, izriet no "Latvenergo" valdes locekļa Kaspara Cikmača teiktā koncerna ieinteresēto pušu vebinārā.

Viņš pauda, ka ticamāka opcija šajā jautājumā būtu sadarbības projekts, piemēram, ar Igauniju, kur parlaments jau apstiprinājis virzību uz kodolreaktora būvniecību. Vienlaikus arī Igaunijai AES būvniecības sagatavošanās process varētu ilgt apmēram desmit gadu.

"Lai kāda valsts varētu nodarboties ar kodolelektrostacijām, tas ir apjomīgs projekts ar ļoti daudz likumu normām, ar speciālām uzraudzības komisijām vai institūtiem, kas nodrošinātu attiecīgo drošības līmeni. Tādi jautājumi nav risināmi pat desmit gados, drīzāk līdz tam ir vismaz 10+ gadi ejami," sacīja Cikmačs.

"Latvenergo" valdes loceklis atklāja, ka kopprojektu ar Igauniju pamatotu Baltijas kopējā energotīkla savienojuma augstā kvalitāte.

Cikmačs skaidroja, ka jauna AES būvniecība Baltijas reģionā varētu būt nepieciešama, virzoties uz Eiropas zaļā kursa mērķu izpildi. "Ir nepieciešama ģenerējošo aktīvu dažādība. Atomenerģija nodrošinātu to stabilitāti arī, kad mums ar dabu kas notiek - tas nodrošina stabili un garantēti elektrību. Pagaidām šo lomu Latvijā izpilda gāzes stacijas, kas ir visdraudzīgākais no fosilā kurināmā veidiem, bet vienu dienu arī būs jāpāriet uz nulles emisiju," teica "Latvenergo" valdes loceklis.

Arī uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts uzsvēra, ka nākotnē būs jānodrošina bāzes slodžu segšana, lai reģions nebūtu pilnībā atkarīgs no tā, vai ir mākoņi vai nav, pūš vējš vai nepūš.

"Līdzās tam, laicīgi būs jāsāk gatavoties speciālistu sagatavošanai, kas saprot, kā atoms darbojas. Gan no ražošanas viedokļa, gan no uzraudzības viedokļa. Bet tā, protams, ir viena no iespējām dažu tuvāko gadu desmitu laikā," sacīja Golsts.

