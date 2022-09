'Latvenergo': nākamie divi gadi būs kritiskākie gāzes cenu un tās pieejamības ziņā

"Mums kā sabiedrībai vajadzētu priecāties par to, ka ir tāds uzņēmums [kā "Latvenergo"], kurš spēj pelnīt un pats par saviem līdzekļiem nodrošināt energostabilitāti," intervijā "Delfi Bizness" saka Latvijas energokompānijas "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.

Situācijā, kad energoresursu cenas sasniegušas rekordlīmeni un vairākas energokompānijas ir bankrota priekšā, turklāt nepirkt nevar, jo tuvojas ziema, šie vārdi nav tukša skaņa.

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā "Latvenergo" aktīvi iegādājies dabasgāzi, un šobrīd izveidojis sev rezerves, kas veido aptuveni divas trešdaļas no kopējā apjoma, kas varētu būt nepieciešams gaidāmajā apkures sezonā. Lai nodrošinātu dabasgāzes pieejamību arī nākotnē, uzņēmums pieteicies sašķidrinātās gāzes jaudu iegūšanai Klaipēdas terminālī. Par to savu sašutumu izteikuši Latvijas nacionālā LNG termināļa attīstītāji. Taču "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste intervijā uzsver, ka uzņēmumam ir jānodrošina energodrošība jau šobrīd. Viņš arī atklāj, cik reāls ir nacionālā LNG termināļa projekts un vai "Latvenergo" iepērk gāzi no Krievijas.