'Latvenergo' peļņa sasniegusi 183,4 miljonus; 129,5 miljoni – dividendēs Latvijas budžetā

Augsto elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus cenu ietekmē, kā arī palielinoties elektroenerģijas klientu skaitam un strādājot jaunos biznesa virzienos, ir pieauguši "Latvenergo" koncerna finanšu rādītāji, vienlaikus augot arī koncerna dividenžu ieguldījumam sabiedrības interesēs valsts budžetā, informē enerģētikas uzņēmumā.

"Latvenergo" pieder valstij un tā kapitāldaļu turētāja ir Ekonomikas ministrija.

2022. gadā "Latvenergo" koncerna ieņēmumi sasniedza 1 842,0 miljonus eiro, kas ir par 776,8 miljoniem eiro jeb 73% vairāk nekā gadu iepriekš.

"Latvenergo" koncerna EBITDA ir par 160,1 miljonu eiro jeb 81% lielāka nekā 2021. gadā, un tā sasniedza 359,0 miljonus eiro.

Koncerna peļņa sasniedza 183,4 miljonus eiro, un tādējādi AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2023. gadā ir vismaz 129,5 miljoni eiro, kas, kā norāda uzņēmumā, tai skaitā, nonāk sociālajā budžetā, atbalstā aizsargātajiem lietotājiem elektroenerģijas rēķinu apmaksai, obligātā iepirkuma izmaksu kompensēšanai, turpmāk šīs izmaksas sedzot no valsts budžeta līdzekļiem, nevis elektroenerģijas lietotāju OIK maksājumiem, kā arī nodrošinot finansējumu dotāciju izmaksai elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatoriem, tādējādi mazinot sagaidāmo pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifu pieaugumu 2023. gadā. Tāpat koncerna peļņa tiek ieguldīta atjaunīgās enerģijas projektu attīstībā, paplašinot ražošanas portfeli ar saules un vēja enerģijas jaudām.

Pagājušajā gadā koncerns ir veicis ieguldījumu stratēģisko mērķu īstenošanā, kas vienlaikus atbalsta valsts enerģētisko drošumu. 2022. gada 22. jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", savukārt 16. septembrī sadarbības memorandu parakstīja "Latvenergo" un "RWE". Abu projektu realizācija paredz ievērojamu ieguldījumu lieljaudas vēja parku attīstībai. Papildus "Latvenergo" koncerns ir iegādājies dabasgāzes drošības rezerves un ieguvis tiesības izmantot Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināli.

2022. gadā "Latvenergo" koncerns ir bijis lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā. No kopumā saražotajām 3 822 GWh elektrības 70% jeb 2 671 GWh ir izstrādāta Daugavas HES. Šādu zaļās enerģijas vēsturiski nozīmīgu īpatsvaru ietekmēja augstās dabasgāzes un CO 2 kvotu cenas. Tādēļ AS "Latvenergo" TEC saražotas par 39% mazāk elektroenerģijas nekā pērn jeb 1 123 GWh un siltāku laikapstākļu dēļ par 14% mazāk siltumenerģijas jeb 1 777 GWh.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, par 8% palielināts "Latvenergo" koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot vairāk nekā 818 tūkstošus Baltijas valstīs, no kuriem vairāk nekā 175 tūkstoši ir ārpus Latvijas. 2022. gadā "Latvenergo" koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 5 452 GWh, no kurām 35% jeb 1 912 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Savukārt dabasgāzes klientu skaits ir pieaudzis par 15%, decembra beigās pārsniedzot 21 tūkstoti klientu. Pārdotās dabasgāzes apjoms ir pieaudzis par 1,3%, sasniedzot 1 040 GWh.